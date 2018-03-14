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§ NG.kz
Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании мажилиса.



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Трезвеник
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салкенова на выход. Твоя любимая тема.

гость
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трезвеник:
Салкенова на выход. Твоя любимая тема.


так ей теперь пить нельзя будет.

правп
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алкоголь- моча шайтана

Zanoza
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? А если употребил, то что??? Назад на нары??? Так нас никакая амнистия не спасёт. Контингент постоянный будет. Как в кино. Украл, выпил - в тюрьму. Куды мы катимся??.................

федор
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно!

гость
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может и что кушать нельзя распишут.
идиотизм какой то.
а вот это как.
//По данным антикоррупционной службы, с позволения руководства тюрьмы Ермегияев "беспрепятственно употреблял алкогольные напитки", свободно пользовался мобильным телефоном и Интернетом, также ему
предоставлялись неограниченные свидания.///

те в тюрьме можно, а если выпустили- нельзя. непонятно.

Народный контроль
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 13:24
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10424
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

Если по-тихому на кухне - никто и не проверит. А вот если при какой-нибудь шумихе в общественном месте попадётся - тут уже будут санкции.
Профайл

сергей кореец
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

как? берешь грелку , набираешь в нее спирт и все, свободен дядя

Zanoza
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если по-тихому на кухне - никто и не проверит. А вот если при какой-нибудь шумихе в общественном месте попадётся - тут уже будут санкции.

Ну, тогда правильная формулировка такая: рекомендовать воздержаться от приёма алкогольных напитков ... и пр... а пока это звучит так :"""""""Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь"""" БОльшую глупость и не придумать! У нас запрет продавать спиртное детям до 16 лет НЕ РАБОТАЕТ. А тут, товарищи многоопытные уже. Пить нельзя, курить- колоться начнут(((

начальник
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идея ни о чем вообще, ни чего не даст.
пить нельзя, женщин нельзя и т.д.
и как они будут проверять каждое утро дышать.
это будут новые условия для коррупции
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