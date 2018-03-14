Цитата: Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования. полнейший бред...можно было проигнорировать, и написать более позитивные сочинения...и никакая Астана, об этом не узнает... узко мыслите, явно не соответствуете занимаемой должности...педагог называется..позор...