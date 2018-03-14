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§ NG.kz
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
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шолом вам
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а темы "Я аким" нету случайно темы для сочинения?

Бомж - это возможность для всех.
Аким-для избраных.
Им и писать ничего не надо.

Читатель 1
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"это только в программе русского языка?" (#22) Тоже хотел задать этот вопрос))) Настораживает как-то однобокость.... (за такую тему в СССР пересажали бы весь минобразования и правильно сделали бы)

патриот
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования.
полнейший бред...можно было проигнорировать, и написать более позитивные сочинения...и никакая Астана, об этом не узнает... :-x узко мыслите, явно не соответствуете занимаемой должности...педагог называется..позор... :-x

Марат
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами отдел образования говорят ЖАЛУЙТЕСЬ!!!)))) БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!!
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