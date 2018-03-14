/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спектакль в филармонии		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Спектакль в филармонии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областной филармонии с успехом прошел спектакль "Завещание бабника". Зал был полон. Великолепная игра актеров В.Кореева, М.Романовой, С.Глушко и нашего земляка С.Дорогова никого не оставила равнодушным. Зрители получили массу положительных эмоций!
Читать новость

студент
Re: Спектакль в филармонии




Отправлено: 14.03.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отзыв хороший и правильный. Только фамилии не все правильные.....Дантист

Режисер
Re: Спектакль в филармонии




Отправлено: 14.03.18 - 10:44
Комментарий удален модератором.

§ Дантист
Re: Спектакль в филармонии
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.03.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, опечатка вышла, извиняюсь. Актер В.Коренев.
Профайл

§ Дантист
Re: Спектакль в филармонии
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.03.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И название полное поленился на смартфоне набирать. Полное название пьесы "Завещание целомудренного бабника"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 1
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх