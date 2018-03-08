Цитата: дачник:

Это ты про сезон, а некоторые тут твердят за круглый год. Грибы свежие и ягоды.

Так они круглый год есть.

Просто я свежие ягоды не сильно охоч.

А в сезон беру потому что надо на варенье и много, а в сезон цена дешевле.

Считаю неразумным покупать свежую ягоду зимой для того чтобы сварить из нее варенье.

Цитата: дачник:

В Москву летали за бананами и апельсинами. ЛЕТАЛИ, Карл!!!

Ну было такое в советские годы, да.

Кто летит в Москву, его нагружали заказами и он пер весь этот перегруз на себе как ишак, увешанный сумками с апельсинами...Цитата: дачник:

В основном пластмассовый.

Почему пластмассовый?

В сезон продаются обычные не китайские яблоки с прекрасным вкусом.

А зимой - да, немного пропитанные консервантами для сохранности.

Ну так и ваши дачные до зимы не доживут и вы зимой свежими дачными никак не полакомитесь...

Цитата: дачник:

Это ваше право, но зачем тогда голословно утверждать

Почему голословно?

Пахал я на этой даче в детско-юношеские годы, с родителями вместе, и отлично наблюдал как они упахивались на даче, будь она неладна...

Насмотрелся, не хочу я так...