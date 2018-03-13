от Re: Выбирают же люди названия! #1







Отправлено: - 19:31 не, ну а че, если у нас на государственные деньги косят бабло на хайпе вокруг санта-барбары двухмужней продюссерши баянки пёстрогузовой, а в министерстве образования рулит проженный торгаш с базара, я уже ничему не удивляюсь