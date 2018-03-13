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§ NG.kz
Выбирают же люди названия!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31802
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы открылся новый ресторан c многообещающим названием.
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от
Re: Выбирают же люди названия!




Отправлено: 13.03.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не, ну а че, если у нас на государственные деньги косят бабло на хайпе вокруг санта-барбары двухмужней продюссерши баянки пёстрогузовой, а в министерстве образования рулит проженный торгаш с базара, я уже ничему не удивляюсь

§ Victor Yang
Re: Выбирают же люди названия!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10423
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баян баянистый это название.
Профайл

Подлец из златоуста
Re: Выбирают же люди названия!




Отправлено: 14.03.18 - 10:59
Комментарий удален модератором.

Житель области
Re: Выбирают же люди названия!




Отправлено: 14.03.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ресторан морковка, а посетитель заяц с кроликом :lol: :lol: :lol: а на улице серые волки на охоте :lol: .
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