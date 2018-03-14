Цитата: ТанькО:

Бред! А что дальше? Я наркоман? Я гей? Я убийца?

Согласен! И с Занозой согласен. И категорически не согласен с другими, что ребенок должен "пропустить это через себя". Что он должен пропустить через свое детское сознание - грязь и образ жизни опустившихся людей? Раньше писали сочинения о доблести, светлом будущем и прерасном.

Теперь времена другие - бл@ство, наркоши в сочинениях?

Бывалый думает, что окунувшись, даже теоретически, в мир грязи, ребенок в будущем толерантно отнесется к бомжу? Что-то я глубоко сомневаюсь.

И, теперь вопрос бы задать (112й - остынь, не тебе!) в отдел образования - это только в программе русского языка?