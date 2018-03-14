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≡ Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31802
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
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Далекий
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Креативно... А слабо написать сочинение на тему Я - Опозиционер ???

сергей кореец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
это дно, какие жизненные взгляды? выжить?

золотая классика пьеса горького на дне

§ Victor Yang
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10423
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Это какие?? На уровне одноклеточного?

Дети, наверное, будут писать о голоде, холоде и отсутствии гигиены - социальной поддержке государства они не знают. А может, и знают и будут в сочинениях искать пути, по которым можно выбраться из положения. В любом случае, поставить себя на место другого человека, попробовать думать как он - это неплохо. А в целом, я разделяю ваше отношение к бомжам.
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§ лимон
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.03.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Другие ценности, другие приоритеты.


там уже нет ни того, ни другого
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сергей кореец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
будут писать о голоде, холоде и отсутствии гигиены - социальной поддержке государства они не знают

бомж с дипломом о высшеим образовании

§ ТанькО
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
ТанькО


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 10.06.10
Отправлено: 14.03.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред! А что дальше? Я наркоман? Я гей? Я убийца? Почему сочинение должно быть применительно к себе? Почему нельзя просто выразить своё отношение к людям другого уровня? Предлагаю другую тему: "Я мозг сотрудника Министерства образования". 8-)
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житель
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет, такое образование нам не нужно.
такое образование - полная деградация нации.
хотя удивляться нечему.
такая тенденция во всем.

§ Мишаня
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТанькО:
Бред! А что дальше? Я наркоман? Я гей? Я убийца?

Согласен! И с Занозой согласен. И категорически не согласен с другими, что ребенок должен "пропустить это через себя". Что он должен пропустить через свое детское сознание - грязь и образ жизни опустившихся людей? Раньше писали сочинения о доблести, светлом будущем и прерасном.
Теперь времена другие - бл@ство, наркоши в сочинениях?
Бывалый думает, что окунувшись, даже теоретически, в мир грязи, ребенок в будущем толерантно отнесется к бомжу? Что-то я глубоко сомневаюсь.
И, теперь вопрос бы задать (112й - остынь, не тебе!) в отдел образования - это только в программе русского языка?
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§ Мишаня
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как отметила Тажикенова, если тема или задание есть в методическом пособии, то не давать их ученикам педагоги не могут. - Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования. Пусть родители пишут, обращаются

Тут как говорится, комментарии излишне. Если внутри минобра язык не во рту, то дети и их родители - жалуйтесь! Внутреннего взаимодействия в одном ведомстве нет, отличная позиция!
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§ Victor Yang
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10423
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТанькО:
Я гей

В Европе, кстати, проводятся уроки, где девочка пытается объяснить почему она может полюбить девочку, а мальчик - мальчика.
Цитата:
Мишаня:
грязь и образ жизни опустившихся людей?

Я думаю, целью было приучить детей сострадать бездомным. О причинах их образа жизни никто не задумывается.
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§ Мишаня
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Я забухал конечно по черному. Месяца два пил не просыхая,И вот я остался на улице Хотел устроиться на работу, работы нет не берут без паспорта Весь день брожу собираю бутылки вливаю в себя бухло и все больше ничего мне не надо.
(Сочинение на тему как я стал бомжом)

Пора в репетиторы! :-)
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§ Мишаня
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Европе, кстати, проводятся уроки, где девочка пытается объяснить почему она может полюбить девочку, а мальчик - мальчика.

Потому Европа и вырождается. Зато толерантны. При этом идет замещение населения арабами и неграми, живущими традиционными ценностями, и не толерантными.
У меня знакомый уезжал в Канаду. Жил отлично, был мелкий бизнес. Но когда его дети пошли в первый класс, в котором как раз про "пид@рков" и лесби начались уроки - быстро смотал удочки, отправив семью назад, в РФ. И жизнь ему в забугорье оказалась не нужна, хочет нормальных детей. Подтекста не искать - у него с финансами порядок

[Исправлено: Мишаня, 14.03.2018 - 10:33]
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§ Мишаня
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
О причинах их образа жизни никто не задумывается

А жаль. Однобокое расширение кругозора
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Гость
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»




Отправлено: 14.03.18 - 11:53
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