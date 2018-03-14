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≡ Угощениями, играми и викториной встретили Весну в историко-краеведческом музее Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Угощениями, играми и викториной встретили Весну в историко-краеведческом музее Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фольклорно-этнографический праздник «Наурыз шапагаты» в музей пригласили учеников 8 «В» класса СШ № 8. В конце праздника гостей угостили традиционным блюдом наурыз-коже и дали благословение.
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* Медный
Re: Угощениями, играми и викториной встретили Весну в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1900
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.03.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кофточка у пацана приметная на 4 фото :lol:
куда смотрят родители? одобряют?
Профайл

Гость
Угощениями, играми и викториной встретили Весну в историко-краеведческом музее Костаная




Отправлено: 14.03.18 - 09:43
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