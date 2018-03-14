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§ NG.kz
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
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аноним
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в костанае тоже писали

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас в Казахстане уже есть такая профессия, что ли?

Это не профессия.
Это образ жизни.
Да, такие люди есть.
И не надо ограждать детей от реальности.
Пусть пишут на такую тему сочинения.
Пусть пропускают через себя их жизнь.
Пусть учатся понимать что бомжи тоже люди.
Чтобы потом не жгли их, бомжей, живьем на забаву...

сакен
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дно.....в стране. дети наше будущее...конец

§ лимон
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.03.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а темы "Я аким" нету случайно темы для сочинения?
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§ Victor Yang
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10419
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему, нормальная тема. Она интересна именно тем, что ученик пытается посмотреть на мир глазами представителя другой социальной группы, других жизненных взглядов. Правда, не все школьники догадываются, что причина там, по большей части, одна.
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Гость
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»




Отправлено: 14.03.18 - 09:41
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§ лимон
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.03.18 - 09:44
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»




Отправлено: 14.03.18 - 09:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»




Отправлено: 14.03.18 - 09:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»




Отправлено: 14.03.18 - 09:57
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