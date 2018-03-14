Цитата: У нас в Казахстане уже есть такая профессия, что ли?

Это не профессия.

Это образ жизни.

Да, такие люди есть.

И не надо ограждать детей от реальности.

Пусть пишут на такую тему сочинения.

Пусть пропускают через себя их жизнь.

Пусть учатся понимать что бомжи тоже люди.

Чтобы потом не жгли их, бомжей, живьем на забаву...