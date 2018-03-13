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≡ Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 13 марта, представители департамента экологии по Костанайской области посетили СО «Мичуринец», о подтоплении которого мы писали 3 марта. Экологи взяли пробы воды в нескольких местах, чтобы определить наличие в ней загрязнения.
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Онамастер- шмастер
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда..уж. Экологи приехали через 10 дней.
В последнее время в стране идет полный бардак.

Читатель 1
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А был ли мальчик?" ))) (ничего себе "роднички")))

капец капецкий
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
долго ли...коротко...шли..шли..и на конец пришли...все каблучища истоптали...пока дочапали.. :-x бедные...ребятки, какие пробы?? Вы где все это время были??? по факту нужно работать..а не поскриптум...значит за чехую от семочек..сразу в наручники...штраф...а тут...га..но рекой..и никого..где логика?? да все норм, ничего не найдут..потом еще ГКП "Костанай Су", иск подаст на мужика, что оклеветал, их доброе имя :-x

мимо ехал...на УАЗе
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- ГКП «Костанай Су» заявили, что сброса загрязняющих веществ в окружающую среду не произошло, поэтому они нас и не уведомили о происшествии. - По их словам, в результате аварии канализационного коллектора на ул. Маяковского стоки временно направили в аварийный резервуар, а после её устранения вернули обратно в систему. На дачи вода могла прийти из родников, их тут много. Запах же мог идти от наполненного аварийного резервуара (расположен рядом с СО «Мичуринец» а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.
ЖЕСТЬ!!! я им верю... :oops: так складно сочинили...хоть литературную премию вручай.. 8-) только кому...Костанай Су... или экологам ;-) людей уже что, вообще за баранов держат...сутки лило..и теперь листва и ржавое железо всему виной... :-o наказать...ОСЕНЬ все из за нее....

§ yudjin
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5161
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.

русская народная поговорка на ум приходит... хоть с... плюй в глаза - всё божья роса!
Профайл

Народный контроль
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Онамастер- шмастер:
Мда..уж. Экологи приехали через 10 дней.
В последнее время в стране идет полный бардак.

А то при обкоме был порядок! Наследие утопического коммунизма даёт свой плоды! Железобетонные канализационные трубопроводы разрушаются в следствие недовложения цемента которое было украдено на строительство дач, гаражей да и просто напросто было продано и пропито пролетариатом. Когда всё вокруг было кругом колхозное, все вокруг мое!

лолик
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Железобетонные канализационные трубопроводы

"Железобетонные канализационные трубопроводы" - это что какие-то секретные технологии промышленного производства труб?
Цитата:
Народный контроль:
Когда всё вокруг было кругом колхозное, все вокруг мое!

твое, твое, тише, тише.Цитата:
Народный контроль:
разрушаются в следствие недовложения цемента

В трубопровод, да, слышали, секретные технологии Советов.

Дмитрий
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эмалированное ведро и бутылку из под минералки выдают в экологии для взятия проб всем сотрудникам?

Дмитрий
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А то при обкоме был порядок! Наследие утопического коммунизма даёт свой плоды! Железобетонные канализационные трубопроводы разрушаются в следствие недовложения цемента которое было украдено на строительство дач, гаражей да и просто напросто было продано и пропито пролетариатом. Когда всё вокруг было кругом колхозное, все вокруг мое!

Больше бреда я не слышал чем, чем в вашей бредовой голове .))

§ yudjin
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5161
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Наследие утопического коммунизма даёт свой плоды!

салкенов(а), те трубы еще тебя переживут...
тююю, а шо за 26 лет незалежности не поменяли на новые..нурлыкунские?....
воровали еще не начав работать?
шла бы ты в своё домуправление...своих алкашей гонять... а то отзывы не лестные пишут.
Профайл

Василий Евсеевич.
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вонь в мае все равно вылезет наружу. Думаете это первая и последняя авария? Или раньше такого не было? Было, но тогда А.М. Бородин сказал: "Мы власть, должны признавать ошибки и исправлять, пойдем говорить с хозяином дома"

Карабалык
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дней 5 по утрам воняет на ж.д.,Уральская,Г,Западный районах фикалами.Ощущение как будто я на рыбалке только что нарезал лунку на всеми известных озёрах(тополя) за п.Арман(Фёдоровская трасса)Цитата:
Онамастер- шмастер:
В последнее время в стране идет полный бардак.

Не помню когда вообще был порядок во вех отрослях.

кустанаец
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 09:29
Комментарий удален модератором.

кжбинец
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 14.03.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
шла бы ты в своё домуправление...своих алкашей гонять... а то отзывы не лестные пишут.


да я тоже слышал. и слышал что в этом кск воруют.
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