Цитата: Бывалый:



Это ты про сезон, а некоторые тут твердят за круглый год. Грибы свежие и ягоды. Потом еще пишут. В Москву летали за бананами и апельсинами. ЛЕТАЛИ, Карл!!!

Цитата: Бывалый:

Яблоки на любой вкус.

В основном пластмассовый.

Цитата: Бывалый:

В гробу я видел эту вашу дачу.

Это ваше право, но зачем тогда голословно утверждать, что :

Цитата: Бывалый:

Кверху задом там пахать еще по вечерам да на выходных, света белого не видя