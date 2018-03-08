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§ NG.kz
Работающие и живущие «в тени»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Ерболат Досаев недавно сообщил, что минфин и министерство труда и соцзащиты населения готовят законопроект, который призван установить госконтроль деятельности самостоятельно занятых работников. Их поставят на учет в налоговых органах.
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Привратник
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 21:13
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
облепиха ,смородина например ,всё своё с маминой дачи она собирает и замораживает я продаю,


зачет . мама собирает, замораживает,он продает и ест свежие арбузы в марте месяце.
продавая затобольцам соленые огурцы.
где то здесь не сходится.
затобольцы, вы соленые огурцы у добринцова покупаете?
я то в городе не покупаю, сам солю. а в затоболовке.
кто то врет.

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5890
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
зачет . мама собирает, замораживает,он продает и ест свежие арбузы в марте месяце.
продавая затобольцам соленые огурцы.
где то здесь не сходится.
затобольцы, вы соленые огурцы у добринцова покупаете?
я то в городе не покупаю, сам солю. а в затоболовке.
кто то врет.

Что именно не сходится?Нельзя продавать замороженную облепиху ,смородину и солённые огурцы?Или арбуз в марте месяце для тебя в диковинку?
Профайл

гость
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Или арбуз в марте месяце для тебя в диковинку?


упал.
да для это для обыденное. три раза в день.
вместе с дынями конечно.
в 40 градусов на улице особенно вкусно.
с черной икрой понятное дело.

сергей кореец
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
времена давно ушли

ничего люди остались придут часа в три носи и раскулачат

Хохол
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что именно не сходится?

Да что ты так перед ними распинаешься ? Не видишь люди в бреду , под этим делом и из последних сил борются с классовым врагом . Не мешай , устанут сами отрубятся Цитата:
сергей кореец :
ничего люди остались придут часа в три носи и раскулачат

Цитата:
гость:
упал.

Второй вроде уже , того , готов .

§ 112
Re: Работающие и живущие «в тени»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Соленья беру у знакомой бабули . И мн

А если она..
Ну это самое?
Профайл

§ 112
Re: Работающие и живущие «в тени»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Соленья то же продаю самые ,что ни наесть настоящие огурчики и помидорчики из ЗТБ 2л-700тнг,а посчитай сколько возни с ними пока

Извини, но поверят ли тебе?
Да, только самые свои и тд и тп..
Но их мало..
А остальным как?
Профайл

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5890
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.03.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Извини, но поверят ли тебе?
Да, только самые свои и тд и тп..
Но их мало..
А остальным как?

Свои как раз таки и не берут,у них дома такого добра хватает.
Берут залётные и именно домашние,хотя рядом такая же банка заводских стоит по 420.
Профайл

дачник
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 06:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Это ты про сезон, а некоторые тут твердят за круглый год. Грибы свежие и ягоды. Потом еще пишут. В Москву летали за бананами и апельсинами. ЛЕТАЛИ, Карл!!!
Цитата:
Бывалый:
Яблоки на любой вкус.

В основном пластмассовый.
Цитата:
Бывалый:
В гробу я видел эту вашу дачу.

Это ваше право, но зачем тогда голословно утверждать, что :
Цитата:
Бывалый:
Кверху задом там пахать еще по вечерам да на выходных, света белого не видя

Бот
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А картошечку где взять не зараженную от каких нибудь египетских террористов?

Так на родных просторах, дырявую от родного же проволочника

Бот
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
налоговикам выкладывал за деньги, причем они гонялись за его качеством, а на самозанятость закрывали глаза

Так это явно не коррупция - это и есть самозанятость! В цивилизованной стране

Бот
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государству очень просто организовать регистрацию самозанятых - ввести налог на трудоспособных, но не имеющих официального дохода/не делающих социальных отчислений в таком размере, чтобы человек встал на учет как "безработный" или регистрировался как самозанятый/предприниматель.
Профит с помощью кнута государству обеспечен. Пряник народишко уже съел, даже не запомнил когда....

гость
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да что ты так перед ними распинаешься ? Не видишь люди в бреду , под этим делом и из последних сил борются с классовым врагом


еще один барыга подключился.
купит мешок гречки на складской и в своем ауле втридорого продает.
вместе с самогоном.
"бизнесмены", а то.

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
1 600 000 в месяц человек зарабатывает "тяжелым физическим трудом".

Физическим трудом столько не зарабатывают.
Зарабатывать надо умом.
А физическим трудом зарабатывают только те, у кого ума не хватает чтобы умом зарабатывать.
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