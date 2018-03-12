#вечнонедовольная Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной... #15







Отправлено: - 16:50 Зарплата всегда белая была, получала 60 000. Пособие сейчас 17 000, у тех, кто не работал 15 000, а стоило ли платить налоги? Каждый месяц их отчисляли с зп. У меня красный диплом КГУ, а работы нормальной нет,было бы где больше зарабоать пошла бы и заработала.Если вы не изучили вопрос, как говорится, изнутри, не надо голословно обвинять людей. Вы не правы. С себя начинать мне не надо, честно платила.