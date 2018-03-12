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≡ В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении здравоохранения внятный ответ на вопрос, когда же наконец она появится, дать не могут. Единственное, что можно понять, что управление здравоохранения в этом году не занимается закупом, а всего лишь курирует его.
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#вечнонедовольная
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 13.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплата всегда белая была, получала 60 000. Пособие сейчас 17 000, у тех, кто не работал 15 000, а стоило ли платить налоги? Каждый месяц их отчисляли с зп. У меня красный диплом КГУ, а работы нормальной нет,было бы где больше зарабоать пошла бы и заработала.Если вы не изучили вопрос, как говорится, изнутри, не надо голословно обвинять людей. Вы не правы. С себя начинать мне не надо, честно платила.

Незваный гость
Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной...




Отправлено: 14.03.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
#вечнонедовольная:

Когда выносите тему на всеобщее обозрение, следует быть готовым к разным мнениям. А обсудить с единомышленниками можно, например, на кухне... В компании мужа и мамы, они вас обязательно поддержат.

Гость
В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года




Отправлено: 14.03.18 - 09:39
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