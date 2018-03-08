Цитата: гость:

зачет . мама собирает, замораживает,он продает и ест свежие арбузы в марте месяце.

продавая затобольцам соленые огурцы.

где то здесь не сходится.

затобольцы, вы соленые огурцы у добринцова покупаете?

я то в городе не покупаю, сам солю. а в затоболовке.

кто то врет.

Что именно не сходится?Нельзя продавать замороженную облепиху ,смородину и солённые огурцы?Или арбуз в марте месяце для тебя в диковинку?