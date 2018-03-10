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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:17
Комментарий удален модератором.
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Сочувствующий
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.03.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смотря еще какой психиатор попадется, на учете вроде не стоишь, но он может тебя загрузить какими то картинками и на память словами из 25ти слов запомнить и пересказать, не проходишь, опять в трехнедельную очередь..

Эк тебя после барокамеры накрыло и не отпускает...

рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сочувствующий:
Эк тебя после барокамеры накрыло и не отпускает...


на мозг действует. разжижает. идут необратимые процессы.
ну про морковку и тыкву результаты уже известны и опубликованы в прессе.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.03.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умер Олег Павлович Табаков. Великий. Светлая память...

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все таки хорошо..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о ты, кто вновь ремонт затеял,
сядь и подумай, и посмотри:
готов ли так ты вечность провести?!

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
готов ли так ты вечность провести?!

Моя вечность уже прошла..
Остался только лед, как у кольца Сатурна..
Где только холод веет от него..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.03.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

заснул на рельсах уской я.
что нынче уготовит кыпшаку
судьба злодейка?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
сядь и подумай,

А еще меня поражаетт Вертикаль Власти..
Нашей газеты..
Что , что они сделали с тобой, если ты стал таким покорным как последний суслик в степи?
Ты готов и дальше идти, лишь бы угодить Им, чтобы заработать какие то Очки?
Вы вообще там, что с вами случилось?
Где ваше Я, где ваше мнение, ответственность и личная позиция?
Что вы как попугаи долдоните то, на что вам укажут?
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 14.03.18 - 00:13
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Страница 679 из 679«1...677678679
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