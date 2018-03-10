112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #10180





(Пользователи) Сообщений: 10113

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:13 Цитата: ваще:

сядь и подумай,

А еще меня поражаетт Вертикаль Власти..

Нашей газеты..

Что , что они сделали с тобой, если ты стал таким покорным как последний суслик в степи?

Ты готов и дальше идти, лишь бы угодить Им, чтобы заработать какие то Очки?

Вы вообще там, что с вами случилось?

Где ваше Я, где ваше мнение, ответственность и личная позиция?

Что вы как попугаи долдоните то, на что вам укажут?