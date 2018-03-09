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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да и кто это Мы?

Ты и я , директор и Медный с твоим нашальником..
И у каждого есть свой так сказать форпост тут, изначальная позишен..
Как у Вильяма - Весь мир - театр..
В нем бабы мужики и все актеры..
У них свои есть выходы, уходы
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той..
Профайл

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименуя к нашей реальности - Весь форум тут театр
В нем Уважаемые лица все актеры..
У них свои есть выходы, уходы
И каждый не одну играет роль..
Профайл

пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол
Ну и ? Постановление Совета Министров СССР №677 от 27 августа 1974 года ? Мы же речь вели о периодах и ситуации которые были ранее

Какая-то странная ситуация , вроде и документы и законы по которым жили строители коммунизма в открытом доступе , можно если хотеть самим посмотреть .
Или насмотрелись фильмов великого Кормчего и теперь не отпускает. Начинаю верить Ленину - ,,Из всех искусств для нас важнейшим является КИНО,, . Перенося на наше время - федеральные каналы (любые)

пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цитата:
Хохол
Ну и ? Постановление Совета Министров СССР №677 от 27 августа 1974 года ? Мы же речь вели о периодах и ситуации которые были ранее

Вообще-то это период когда в СССР уже давно ,,В следующем году в речи по случаю 50-летия Октябрьской революции Брежнев объявил, что в СССР уже построено развитое социалистическое общество.,,
А людей паспортов нет , только после 1974 ( не у всех , у колхозников)

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Весь форум тут театр

Переиначу опять, можно?

Весь форум тут театр
В нем Уважаемые лица все актеры..
У них своих хватает тутошних холопов
И каждый не одну играет роль..
Профайл

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть мы хо.., ой, актеры..
Наша задача как можно объемней и эффективней прокричать..
Плакальщиц помним по русской литературе?
Это профессиональное мастерство между прочим..
Профайл

пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря люди поверили партии , приехали строить вроде ,,светлое будущее,, , и вроде уже вот ,,оно , построен развитой социализм в отдельно взятой стране,, . И названия дали как сказал ,,центр,,
И раз, все рухнуло ! (кто виноват ? сами и виноваты - ,,несуны,, и растащили. Не Горбачев , не пиндосы - сами).
И уже другая власть , не из Москвы решает ,,что и как ,, и какими буквами писать . А люди (некоторые) все смотрят на Златоглавую -как там , что скажут?
Уже поколение выросло - назад никто не вернется . И воду из паровоза вылили
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