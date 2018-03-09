Хохол

Ну и ? Постановление Совета Министров СССР №677 от 27 августа 1974 года ? Мы же речь вели о периодах и ситуации которые были ранее

Цитата:Вообще-то это период когда в СССР уже давно ,,В следующем году в речи по случаю 50-летия Октябрьской революции Брежнев объявил, что в СССР уже построено развитое социалистическое общество.,,А людей паспортов нет , только после 1974 ( не у всех , у колхозников)