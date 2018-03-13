Цитата: У нас почему то к нему привыкнуть не могут и не хотят.. да нормально они уже привыкли...ни чего не делать...требовать официальные запросы...и сочинять басни, в ответах на эти запросы... нормально вошло в привычку...естественно, не за бесплатно...