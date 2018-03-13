Цитата: - ГКП «Костанай Су» заявили, что сброса загрязняющих веществ в окружающую среду не произошло, поэтому они нас и не уведомили о происшествии. - По их словам, в результате аварии канализационного коллектора на ул. Маяковского стоки временно направили в аварийный резервуар, а после её устранения вернули обратно в систему. На дачи вода могла прийти из родников, их тут много. Запах же мог идти от наполненного аварийного резервуара (расположен рядом с СО «Мичуринец» а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо. ЖЕСТЬ!!! я им верю... так складно сочинили...хоть литературную премию вручай.. только кому...Костанай Су... или экологам людей уже что, вообще за баранов держат...сутки лило..и теперь листва и ржавое железо всему виной... наказать...ОСЕНЬ все из за нее....