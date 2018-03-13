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§ NG.kz
Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральная прокуратура выступила с заявлением на площадке Службы центральных коммуникаций. Представители ведомства обратились в суд с заявлением о признании организации Мухтара Аблязова - ДВК - экстремистской.
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вкладчик
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ребят, а ниче что этот Аблязов в свое время наворовал наши с вами денежки


да ни че так было . в бта 14 процентов годовых в валюте.
никто не жаловался.

лучше анонимом буду
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто его помиловал и выпустил из тюрьмы?
это же не секрет.

лучше анонимом буду
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бта банк был самым продвинутым банком.
отрицать это смешно.
политика вмешалась.
государство понесло огромные потери.

аргентинец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но, извините, по Конституции Казахстан - демократическое государство и любой гражданин имеет права пользоваться социальными сетями и мессенджерами, говорить о негативных действиях власти, выражать свой протест!
В появлении незарегистрированного и радикального ДВК виновата сама власть, которая фактически уничтожила легальную политическую оппозицию внутри страны! И теперь она сама пожинает плоды своей ликвидаторской деятельности.
В том же ДВК Аблязова, помимо возможных фейков, есть и реальные казахстанцы, которые хотят перемен. Многие из них хотели бы действовать в рамках Закона, но вы же не даете им такой возможности! У них нет иной организации, к которой они могли бы примкнуть: вы же запретили все оппозиционные партий, лишил нас легитимных трибун, как это был с ОСДП "Азат"!
Уважаемые прокуроры!
Вы можете не любить Аблязова и его организации.
Но не можете запретить казахстанцам критиковать власть, создавать организации и даже выступать с протестом! Ибо не один Аблязов являет собой оппозицию и протест. И мы, граждане, имеем право создавать организации, распространять информацию о них, выражать свой протест.
Теперь важно, чтобы ваши антидемократические формулировки не стали препоном на пути выражения казахстанцами своих оппозиционных мыслей и действий!
Закроете любую протестную организацию. Но протест же от этого никуда не денется!

аргентинец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это только что прочитал в твитере Амиржана Косанова, о запрете ДВК

* 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я взял у экстремиста Аблязова, сразу оговорюсь, он мне ненавистен, ипотеку под 13 процентов на 15 лет..
Если бы знал, вот если бы знал что это экстремист, взял бы у других под 27 годовых как сейчас..
Кстати эти хорошие люди мне звонят и умоляют бери под 12..
Перевел по калькулятору, минимум 27 годовых..
С условиями 36..
Но зато они хорошие и не воры и не экстремисты, можно и переплатить в три раза..
А Аблязов меня обманул, и весь народ, до сих пор под 13 процентов по калькулятору..
Нормальный не вор уже давно бы повысил проценты..
Профайл

ваще
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
власть себя в тупик загоняет.
история ничему не учит.
тут то коренные что скажут.
мы то промолчим.

* 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лучше анонимом буду:
бта банк был самым продвинутым банком.

Ладно сочинять..
Помню как мы очередь зимой с пол пятого утра занимали, чтобы платить налоги в декабре и непорядок, комиссия была ниже чем в казпочтах и в остальных банках!
Как издевался над нами экстремист Облязов!
Знал бы я что буду терпеть эти издевательства, ходил бы платил налоги под более высокую комиссию!
Профайл

* 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, хочу уйти с облязовского банка ипотеки и платить втридорога нашим святейшим банкирам под 56 процентов..
Обещаю оплатить с первого дня 2006го года втридорога свою ипотеку за прошлый период и осталось мне платить еще целых 4 года..
4 года платить экстремисту и его банде осталось в офшорные бельгийские счета!
Целых 4 года!
Терпеть издевательства под 13 годовых..
Сколько можно?
Профайл

Аналогично
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Судом деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории РК, в том числе путем распространения информационных материалов и использования СМИ."
"Нарушая требования Конституции РК, при помощи соцсетей, мессенджеров, распространения листовок с обращениями к различным группам населения Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК"

Так за то же самое можно и весь нурлыкун признать экстремистким :lol: :-o

мандарин
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татарин:
А как же свобода слова, которая в конституции прописаны?

А есть разница между свободой выражения и свободной к призывам к свержению чего либо, угнетению чего либо?
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