аргентинец Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской... #18







Отправлено: - 21:52 Но, извините, по Конституции Казахстан - демократическое государство и любой гражданин имеет права пользоваться социальными сетями и мессенджерами, говорить о негативных действиях власти, выражать свой протест!

В появлении незарегистрированного и радикального ДВК виновата сама власть, которая фактически уничтожила легальную политическую оппозицию внутри страны! И теперь она сама пожинает плоды своей ликвидаторской деятельности.

В том же ДВК Аблязова, помимо возможных фейков, есть и реальные казахстанцы, которые хотят перемен. Многие из них хотели бы действовать в рамках Закона, но вы же не даете им такой возможности! У них нет иной организации, к которой они могли бы примкнуть: вы же запретили все оппозиционные партий, лишил нас легитимных трибун, как это был с ОСДП "Азат"!

Уважаемые прокуроры!

Вы можете не любить Аблязова и его организации.

Но не можете запретить казахстанцам критиковать власть, создавать организации и даже выступать с протестом! Ибо не один Аблязов являет собой оппозицию и протест. И мы, граждане, имеем право создавать организации, распространять информацию о них, выражать свой протест.

Теперь важно, чтобы ваши антидемократические формулировки не стали препоном на пути выражения казахстанцами своих оппозиционных мыслей и действий!

Закроете любую протестную организацию. Но протест же от этого никуда не денется!