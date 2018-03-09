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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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PS
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ваще-то не зная истории на твоем месте я бы "кусты не метил" тем более скока ты их у Еуропе пометил втихаря

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.03.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это сродни "сколько дурака не умывай, ни причесывай - умнее не сделаешь".
Сколько рабам не строй клубов, библиотек и школ - свободными ты их этим не сделаешь.
Римским гладиаторам тоже иногда позволяли женщину, но переставили ли они от этого быть рабами, не имеющими права свободно создавать семью?

А теперь преломи свою мысль в плоскость переименований. Они идут под знаком борьбы с клониальным прошлым в том числе. Колониальной гнёт вековой, согласно твоей мысли, не шутка, и сколько не старайся чёт там переименовать...а клеймо "боя" не смываемо, типа...ИИИ????
Тебе не раз уже сказано было за языком следить.
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пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang

Вы нашли один из многих законов ,где Советская власть ,,заботилась,, о рабочих и крестьянах .( из моего детства , когда ездил к бабушке - никто никуда вообще не выезжал из села , окромя как на войну или как репрессированный)

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10418
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.03.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Точно, КПСС приказала забыть, и народ покорно последовал приказу...

Это разве невозможно? В масштабе поколений - очень возможно, так же как и привить новые традиции.
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ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
из моего детства , когда ездил к бабушке - никто никуда вообще не выезжал из села ,


так это был переход к оседлому образу жизни, к раю, без мучений и страданий.
из рая уезжать? да ни в жизнь. вот и сидели в раю. привыкали.

Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я вот другое там нашёл:

А я ещё одно Цитата:
И только 21 октября 1953 года Совет министров СССР утвердил положение «О паспортах», в котором указывались те местности, где гражданам полагалось иметь паспорта. Их могли иметь горожане районных центров, городов, поселков городского типа, а также служащие и рабочие, которые проживали не в селе, в том числе работники совхозов. Крестьяне же паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность. Источник: Почему у крестьян в СССР не было паспортов до 1974 года © Русская Семерка russian7.ru
И по рассказам стариков это больше соответствовало действительности , чем то что ты откопал .

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10418
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.03.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность.

Вот тут оговорка должна быть - не разрешалось без паспортов.
Вот тебе положение "О паспортах":
http://docs.cntd.ru/document/9003816
Вот тебе цитата оттуда:
Цитата:
Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда. Форма справки устанавливается Министерством внутренних дел СССР.

И как это соотносится с тем что написал ты?
Цитата:
Хохол:
Крестьяне же паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность.
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§ drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
.( из моего детства , когда ездил к бабушке - никто никуда вообще не выезжал из села , окромя как на войну или как репрессированный)


Так,Вы,пэтриот - соасем старый.Видели,как люди на Войну из деревни - уезжали...
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Директор Пляжа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Давно пора понять, что тут некоторые врут, лгут и лукавят, без зазрения совести.
Им хоть в глаза, всё божья роса.
Их ловили уже не раз на этом, а десятки и больше.
Но встанут, отряхнутся и по новой.

Директор Пляжа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
соасем старый

Он поди Ленина живым видел.
Все эти фейки про паспорта в 90-х появились, уже доказано.

пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon
Видели,как люди на Войну из деревни - уезжали...

Ветеранов войны видел и рассказы про войну ( под стакан водки ). Не очень сходилось кстати с ,,общей политикой,, .
Я уже как-то про танкиста писал (на 9 мая) - жуть страшная. Не как в песне про ,,Три танкиста,,

* 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10113
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
что тут некоторые врут, лгут

Хм..
Почему ты все переносишь в плоскость "тут"?
На форуме?
В интернете..
В Ютьюбе..
На анонимном пространстве?
Ауу!?
Все делается Там , не тут..
Что за привычка пытаться всю эту игру выдать за реальность?
Тут просто мы делаем то, что от нас требуется..
Профайл

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Почему ты все переносишь в плоскость "тут"?
На форуме?
В интернете..
В Ютьюбе..
На анонимном пространстве?
Ауу!?
Все делается Там , не тут..
Что за привычка пытаться всю эту игру выдать за реальность?
Тут просто мы делаем то, что от нас требуется..


смотрю на пост , даже не читая. вижу- пустота- лишь бы хрень написать
и вопросов назадавать.
ты хоть сам мыслить можешь?

ютуб, интернет, форум, набор бесвязных фраз.
время к полуночи?

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут просто мы делаем то, что от нас требуется..


да и кто это Мы?
и что от вас требуется?
хотя ответ то всем известен.
но не то что ты ответишь.

Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот тебе положение "О паспортах":

Ну и ? Постановление Совета Министров СССР №677 от 27 августа 1974 года ? Мы же речь вели о периодах и ситуации которые были ранее .
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