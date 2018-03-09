Цитата: Хохол:

им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность.

Вот тут оговорка должна быть - не разрешалось без паспортов.

Вот тебе положение "О паспортах":

http://docs.cntd.ru/document/9003816

Вот тебе цитата оттуда:

Цитата: Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда. Форма справки устанавливается Министерством внутренних дел СССР.

И как это соотносится с тем что написал ты?

Цитата: Хохол:

Крестьяне же паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность.