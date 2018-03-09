Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц. Читать новость
Бывалый: Это сродни "сколько дурака не умывай, ни причесывай - умнее не сделаешь". Сколько рабам не строй клубов, библиотек и школ - свободными ты их этим не сделаешь. Римским гладиаторам тоже иногда позволяли женщину, но переставили ли они от этого быть рабами, не имеющими права свободно создавать семью?
А теперь преломи свою мысль в плоскость переименований. Они идут под знаком борьбы с клониальным прошлым в том числе. Колониальной гнёт вековой, согласно твоей мысли, не шутка, и сколько не старайся чёт там переименовать...а клеймо "боя" не смываемо, типа...ИИИ???? Тебе не раз уже сказано было за языком следить.
Вы нашли один из многих законов ,где Советская власть ,,заботилась,, о рабочих и крестьянах .( из моего детства , когда ездил к бабушке - никто никуда вообще не выезжал из села , окромя как на войну или как репрессированный)
Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда. Форма справки устанавливается Министерством внутренних дел СССР.
И как это соотносится с тем что написал ты? Цитата:
Хохол: Крестьяне же паспортов не имели, и в период с 1935 по 1974 им и вовсе не разрешалось покидать свой колхоз, уезжать в другую местность.
drakon Видели,как люди на Войну из деревни - уезжали...
Ветеранов войны видел и рассказы про войну ( под стакан водки ). Не очень сходилось кстати с ,,общей политикой,, . Я уже как-то про танкиста писал (на 9 мая) - жуть страшная. Не как в песне про ,,Три танкиста,,
Хм.. Почему ты все переносишь в плоскость "тут"? На форуме? В интернете.. В Ютьюбе.. На анонимном пространстве? Ауу!? Все делается Там , не тут.. Что за привычка пытаться всю эту игру выдать за реальность? Тут просто мы делаем то, что от нас требуется..
112: Хм.. Почему ты все переносишь в плоскость "тут"? На форуме? В интернете.. В Ютьюбе.. На анонимном пространстве? Ауу!? Все делается Там , не тут.. Что за привычка пытаться всю эту игру выдать за реальность? Тут просто мы делаем то, что от нас требуется..
смотрю на пост , даже не читая. вижу- пустота- лишь бы хрень написать и вопросов назадавать. ты хоть сам мыслить можешь?
ютуб, интернет, форум, набор бесвязных фраз. время к полуночи?
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