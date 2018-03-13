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§ NG.kz
Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральная прокуратура выступила с заявлением на площадке Службы центральных коммуникаций. Представители ведомства обратились в суд с заявлением о признании организации Мухтара Аблязова - ДВК - экстремистской.
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Иолис
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставлю комментарий, мы вас не боимся.

§ 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 12:45
Комментарий удален модератором.
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§ ElleR
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 13.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "молчаливая"подписка на канал тов. Облязова тож щитается экстремизмом?
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Уася
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда.... скоро дышать запрещать будут на законодательном уровне!

Татарин
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо всерьёз власть его опасается, раз на такое пошли. А как же свобода слова, которая в конституции прописаны?

Вера
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется многое написать, про то как я плохо живу в этой стране и с какими сложностями сталкиваюсь ежедневно, но мне страшно вдруг меня посадят за это.

кустанаец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что гайдаевские , чекушка и бегун не комментируют яро.
как так?

Татьяна
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"заявили, что Аблязов провоцирует протестные настроения."
не, он может их только использовать, энти настроения. А провоцируются они в основном крайне низким уровнем жизни и крайне высоким уровнем коррупции. Но по-прежнему удобнее бороться со следствием, а не с причиной

§ 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
То что я сказал очень выглядит экстремистким..
Да уш..
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правп
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
феномен аблязова жесть какая то, особенно удивляет, как банкир умудряется людям в мозги закачивать про социальную справедливость

§ сайлау курманов
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2637
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.03.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за последние два года уровень жизни граждан упал в разы , мой знакомый регулярно берет кредит в каспи-банке и при первой же возможности отдает и снова берет , таких почти полгорода , банкиры руки греют , простые граждане очень бедны и просвета не видно , выручки в магазинах тоже упали , понятно что правительство делает все возможное чтоб погасить протестное настроение , но это не выход , помогайте реально а не пустыми намерениями
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111
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят, а ниче что этот Аблязов в свое время наворовал наши с вами денежки и укатил за бугор? теперь он борец за правду по вашему?

аргентинец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот счас напишу что нибудь против действующей власти, например что коррупционеры поголовно из нуротана из министерств, акимы всяких масштабов которые как в передаче Диалоги о рыбалке" где рыбку поймав снова отпускают, все я теперь экстремист. Пипец, куда катимся? Теперь сиди и смотри хабар, радуйся жизни.

йцукен
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все верно говорите, проблема не в Аблязове проблема в жизни людей а точнее в ее отсутствии. Многие просто существуют работают теряя бесценные дни жизни для того чтобы было что поесть на сегодня и на завтра. Вот с этого и начинаются бунты - голодные бунты. Сытый и довольный жизнью человек никогда не вступит в партию с сомнительными целями. Печально, но я думаю что ничего не изменится в нашей стране, я считаю что нашу страну ждет печальный исход.
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