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§ NG.kz
Работающие и живущие «в тени»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Ерболат Досаев недавно сообщил, что минфин и министерство труда и соцзащиты населения готовят законопроект, который призван установить госконтроль деятельности самостоятельно занятых работников. Их поставят на учет в налоговых органах.
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§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5889
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я уж лучше по дороге с работы зайду в магазин, куплю все необходимое, и потрачу вечер на отдых и восстановление сил после трудового дня...

Вот тут я с ним согласен,если и иметь дачу,то просто чтобы выехать на выходные из скворечника,пожарить шашлычку,поваляться на травке,но не пахать на ней ради ведра клубники и мешка огурцов.
Профайл

дачник
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Эт щас с сегодняшнем изобилием в магазинах можно круглый год свежие грибы и ягоды покупать


Ты их покупал, пробовал?

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дачник:
Ты их покупал, пробовал?

Ну я покупаю.
В сезон киргизская и ташкентская клубника по 800 тнг/кг, малина по 1000 тнг/кг, смородина по 650 тнг/кг.
Взял с утра на базаре по 10-15 кг каждого вида и наварил за один день варенья на весь год, и обошлось мне это в 30 тыс тенге.
Варенья - хоть *опой жуй.
Затраты - 1 выходной день и немножко денег.
Всю зиму покупаю помидоры/огурцы, ташкентские, свежайшие. На неделю 1,5-2 тыс тенге уходит в середине зимы по самым лютым ценам, летом в два раза дешевле.
Пучок зелени (любой) - 100 тенге.
Яблоки круглый год любые от 350 до 600 тенге/кг, на любой вкус.
Груша 650-700 тенге/кг.
Ну и нафига мне дача?
В гробу я видел эту вашу дачу.
Кверху задом там пахать еще по вечерам да на выходных, света белого не видя...

§ 112
Re: Работающие и живущие «в тени»
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот тут я с ним согласен,если и иметь дачу,то про

Ну покупать домашнее тоже дорого..
А соленья варенья где взять, настоящие, а не на тех же базарчиках типа домашнее, но смешанное с чем то нехорошим?
А картошечку где взять не зараженную от каких нибудь египетских террористов?
А виноград в течении года домашний, всякие ягоды собственной замороски?
Нигде днем с огнем не сыщешь зимой настоящую ягоду, все китайские изделия..
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Хохол
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А соленья варенья где взять, настоящие,

Соленья беру у знакомой бабули . И мне не надо канителится , чёт садить , поливать , ухаживать а затем солить , и ей копейка к пенсии . Тем более как она делает , так ни когда не получится . Варенье вообще практически ни кто и не ест в семье , так что и надобности варить нет . Картошку то ж можно в сезон в какой нибудь деревне подешевле оптом купить . То ж считай своя-местная . А круглый год бананы , мандарины , апельсины , лимоны , хурма , киви и прочие , с лихвой восполняют потребность организма в витаминах . Щас не раньше , когда за апельсинами и бананами люди в Москву летали .

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5889
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дачник:
Ты их покупал, пробовал?

Я их продаю,то что местное облепиха ,смородина например ,всё своё с маминой дачи она собирает и замораживает я продаю,а клюква ,черника привозная ну у нас же она не растёт.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5889
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну покупать домашнее тоже дорого..
А соленья варенья где взять, настоящие

Соленья то же продаю самые ,что ни наесть настоящие огурчики и помидорчики из ЗТБ 2л-700тнг,а посчитай сколько возни с ними пока вырастишь потом банки закрутишь,купить дешевле получится.
Профайл

сергей кореец
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
я продаю,а клюква ,черника привозная ну у нас же она не растёт.

эксплуататр , таких мы не уважаем, в 1917 извели под корень, дед мой насмерть под Хабаровском дрался , и с тобой будем

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5889
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А виноград в течении года домашний,

Это огурцы с помидорами наши самые лучшие,а виноград всё таки самый вкусный Ташкентский.
Профайл

ваще
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я уж лучше по дороге с работы зайду в магазин, куплю все необходимое, и потрачу вечер на отдых и восстановление сил после трудового дня...


да после тяжелого физического труда надо конечно отдохнуть.
восстановить силы.
только я одного не пойму .
1 600 000 в месяц человек зарабатывает "тяжелым физическим трудом".
но ходит пешком, в магазин. с работы.
а где водители, домохозяйки , повара, садовники?
кто брешет то ? ты уж, это соответствуй образу .

затоболец
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 20:46
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я их продаю,то что местное облепиха ,смородина например ,всё своё с маминой дачи она собирает и замораживает я продаю,


барыга, что есть то есть.
хоть что, лишь бы продать. хоть..

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5889
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
барыга, что есть то есть.
хоть что, лишь бы продать. хоть..

Это да,ничего себе всё людям :lol:
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§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5889
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец :
эксплуататр , таких мы не уважаем, в 1917 извели под корень, дед мой насмерть под Хабаровском дрался , и с тобой будем

Слава богу те смутные времена давно ушли,нынче частное предпринимательство в приоритете,так что опоздал ты.
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гость
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 13.03.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это да,ничего себе всё людям


за деньги. за деньги. барыга.
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