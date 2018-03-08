Хохол Re: Работающие и живущие «в тени» #49







Отправлено: - 20:13 Цитата: 112:

А соленья варенья где взять, настоящие,

Соленья беру у знакомой бабули . И мне не надо канителится , чёт садить , поливать , ухаживать а затем солить , и ей копейка к пенсии . Тем более как она делает , так ни когда не получится . Варенье вообще практически ни кто и не ест в семье , так что и надобности варить нет . Картошку то ж можно в сезон в какой нибудь деревне подешевле оптом купить . То ж считай своя-местная . А круглый год бананы , мандарины , апельсины , лимоны , хурма , киви и прочие , с лихвой восполняют потребность организма в витаминах . Щас не раньше , когда за апельсинами и бананами люди в Москву летали .