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§ NG.kz
Позорное судейство в боксе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивление у комментаторов заключительного боя матчевой встречи WSB между казахстанскими боксерами из «Astana Arlans» и российскими из «Patriot Boxing Team» вызвало решение судей отдать победу россиянину Шигабутдину Алиеву.
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Хаха
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
И что хотел эти сказать?
Алаверды прилетело, всё закономерно.


Спортсмены то причём, если боковые судьи слили. В данном случае Алиев оказался в нокауте, рефери-судья на ринге несколько секунд пытался поднять его, и только после этого начал отсчет и в дополнение боковые судьи ещё и засудили.

Гость
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:45
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФСБ помогли!!!! (доброму народу)

Карик
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:49
Комментарий удален модератором.

Карик
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 18:08
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на счет нациков ты зря! Казахстан единственная страна осталась дружеская России! будь добрее

ваще
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае Алиев оказался в нокауте, рефери-судья на ринге несколько секунд пытался поднять его,


так ему ниже пояса по яй..м попало.
какой нокаут? а судья за это даже замечания не сделал.

* 112
Re: Позорное судейство в боксе
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боксеры между прочим сами виноваты, если бы танцы и клоунаду в России не устраивали бы, а готовились тщательнее, то и выигрывали бы не по очкам, а по нокаутам..
Нефик как говорится танцевать и развлекать..
Для танцев существуют совершенно другие спортсмены..
Профайл

Kairat stayer
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ак ему ниже пояса по яй..м попало.
какой нокаут? а судья за это даже замечания не сделал.


Причиндалы не при чём, это в хоккее могут, заехать, как бы нечаянно. Удар был нанесён в печень, при кадровой остановке видео чётко видно, рефери дал время для восстановления Алиеву, не начиная отсчёт, затягивал время. При этом тренеры и представители команд в настоящее время подать протест не могут, супервайзер должна была подать, но она этого не сделала. Со слов главного тренера клуба "Астана Арланс" Нурлана Акурпекова, после поединков она подошла и извинилась за некоторые моменты.

Kairat stayer
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Боксеры между прочим сами виноваты, если бы танцы и клоунаду в России не устраивали бы, а готовились тщательнее, то и выигрывали бы не по очкам, а по нокаутам..
Нефик как говорится танцевать и развлекать..
Для танцев существуют совершенно другие спортсмены..


Танцевали на банкете ребята из сборной команды по боксу Мангистауской области, после боёв, это нормальное явление, чисто налаживание дружеских отношений. Тем более турниры проводятся на постоянной основе, как ранее указывал для обмена опытом и повышения профессионализма команд.

§ MEN
Re: Позорное судейство в боксе
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 13.03.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
так ему ниже пояса по яй..м попало.
какой нокаут? а судья за это даже замечания не сделал.

если действительно смотрел бой, то удар был по печени от которого он и упал и рефери должен был начать отсчёт. но было то что было
Профайл

гость
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты печень от я... не можешь различить, тебе ли судить бокс?! Рефери долго не начинал отсчет нокдауна, давая тем самым российскому боксеру отдышаться, а как отсчитывал нокдаун - мы смеялись, ели как, каждый палец вытягивал азербайджанский рефери, поднимая боксера. :lol: А как прыгали и радовались болельщики -это было самое смешное.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский рефери Серикжан Ешмагамбетов разобрал работу коллег во время скандального боя боксеров клубов "Астана Арланс" и "Патриот Боксинг Тим" (Россия) - Нурсултана Аманжолова и Шигабутдина Алиева соответственно. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.
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