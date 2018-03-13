Цитата: ваще:

ак ему ниже пояса по яй..м попало.

какой нокаут? а судья за это даже замечания не сделал.



Причиндалы не при чём, это в хоккее могут, заехать, как бы нечаянно. Удар был нанесён в печень, при кадровой остановке видео чётко видно, рефери дал время для восстановления Алиеву, не начиная отсчёт, затягивал время. При этом тренеры и представители команд в настоящее время подать протест не могут, супервайзер должна была подать, но она этого не сделала. Со слов главного тренера клуба "Астана Арланс" Нурлана Акурпекова, после поединков она подошла и извинилась за некоторые моменты.