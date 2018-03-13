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≡ Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 13 марта, представители департамента экологии по Костанайской области посетили СО «Мичуринец», о подтоплении которого мы писали 3 марта. Экологи взяли пробы воды в нескольких местах, чтобы определить наличие в ней загрязнения.
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Онамастер- шмастер
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда..уж. Экологи приехали через 10 дней.
В последнее время в стране идет полный бардак.

Читатель 1
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А был ли мальчик?" ))) (ничего себе "роднички")))

капец капецкий
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
долго ли...коротко...шли..шли..и на конец пришли...все каблучища истоптали...пока дочапали.. :-x бедные...ребятки, какие пробы?? Вы где все это время были??? по факту нужно работать..а не поскриптум...значит за чехую от семочек..сразу в наручники...штраф...а тут...га..но рекой..и никого..где логика?? да все норм, ничего не найдут..потом еще ГКП "Костанай Су", иск подаст на мужика, что оклеветал, их доброе имя :-x

мимо ехал...на УАЗе
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...




Отправлено: 13.03.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- ГКП «Костанай Су» заявили, что сброса загрязняющих веществ в окружающую среду не произошло, поэтому они нас и не уведомили о происшествии. - По их словам, в результате аварии канализационного коллектора на ул. Маяковского стоки временно направили в аварийный резервуар, а после её устранения вернули обратно в систему. На дачи вода могла прийти из родников, их тут много. Запах же мог идти от наполненного аварийного резервуара (расположен рядом с СО «Мичуринец» а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.
ЖЕСТЬ!!! я им верю... :oops: так складно сочинили...хоть литературную премию вручай.. 8-) только кому...Костанай Су... или экологам ;-) людей уже что, вообще за баранов держат...сутки лило..и теперь листва и ржавое железо всему виной... :-o наказать...ОСЕНЬ все из за нее....

* yudjin
Re: Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5160
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а желтый цвет воде придала листва и ржавое железо.

русская народная поговорка на ум приходит... хоть с... плюй в глаза - всё божья роса!
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