сайлау курманов Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2637

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:20 за последние два года уровень жизни граждан упал в разы , мой знакомый регулярно берет кредит в каспи-банке и при первой же возможности отдает и снова берет , таких почти полгорода , банкиры руки греют , простые граждане очень бедны и просвета не видно , выручки в магазинах тоже упали , понятно что правительство делает все возможное чтоб погасить протестное настроение , но это не выход , помогайте реально а не пустыми намерениями