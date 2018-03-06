Шурик Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае #20







Отправлено: - 19:35 Вау!!! Посмотрел маршруты.....прэлэээсно!😄 то есть я теперь до работы в район «Юбилейки» вообще ни на чем не добирусь😄 раньше хоть на «экскурсионной» восмерке можно было. А я то думал что обо мне не заботятся! А теперь стоит ли на 10ке до автопарка а там через парк пешком? Лучше уж сразу со 2го Кустаная...автобус не ждать...петли не крутить...денюжку не платить...здоровье приумножать...да и по времени быстрее будет! Спасибо родненькие!!! Сам бы я,ёк макарек, ни за что не решился!😂