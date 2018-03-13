Цитата: шолом вам:

И что хотел эти сказать?

Алаверды прилетело, всё закономерно.



Спортсмены то причём, если боковые судьи слили. В данном случае Алиев оказался в нокауте, рефери-судья на ринге несколько секунд пытался поднять его, и только после этого начал отсчет и в дополнение боковые судьи ещё и засудили.