/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Позорное судейство в боксе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Позорное судейство в боксе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31794
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивление у комментаторов заключительного боя матчевой встречи WSB между казахстанскими боксерами из «Astana Arlans» и российскими из «Patriot Boxing Team» вызвало решение судей отдать победу россиянину Шигабутдину Алиеву.
Читать новость

Хаха
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:30
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
И что хотел эти сказать?
Алаверды прилетело, всё закономерно.


Спортсмены то причём, если боковые судьи слили. В данном случае Алиев оказался в нокауте, рефери-судья на ринге несколько секунд пытался поднять его, и только после этого начал отсчет и в дополнение боковые судьи ещё и засудили.

Гость
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:45
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФСБ помогли!!!! (доброму народу)

Карик
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:49
Комментарий удален модератором.

Карик
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 18:08
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на счет нациков ты зря! Казахстан единственная страна осталась дружеская России! будь добрее

ваще
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае Алиев оказался в нокауте, рефери-судья на ринге несколько секунд пытался поднять его,


так ему ниже пояса по яй..м попало.
какой нокаут? а судья за это даже замечания не сделал.

§ 112
Re: Позорное судейство в боксе
112


(Пользователи)
Сообщений: 10099
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боксеры между прочим сами виноваты, если бы танцы и клоунаду в России не устраивали бы, а готовились тщательнее, то и выигрывали бы не по очкам, а по нокаутам..
Нефик как говорится танцевать и развлекать..
Для танцев существуют совершенно другие спортсмены..
Профайл

Гость
Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 19:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 20:00
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 0
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх