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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31794
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
на практике ты кто ?

а кто спрашивает? :-)



Цитата:
Бывалый:
Это проблема СССР-а...
А почему не назвать-то?
Да и они, собственно, не только и не столько судьи, сколько общественные деятели.
Уж выучил бы ты сначала матчасть, а потом лез, где ни уха ты, ни рыла...

Это типа когда ты и чтец и жнец... ну так я в курсе, не беспокойся за мою образованность ;-)
Пока ты не показал хоть какое то знание предмета, да и умение излагать аргументы ты не показал
а судьи то кто? :lol:

Цитата:
47:
рабу спрятаться от зверств беспощадной власти...

и приходилось под дулами автоматов и лай собак вставать в один ряд с певцами, учёными и далее по списку. Ну а когда сыграла свою карту контрреволюция некоторые из новообразовавшейся интеллигенции и их потомков... вспомнили всех своих предков - "посягателей на конституционный строй" и все "свои унижения".
теперяче то они за трудовой народ беспокоятся, что мы заметили... акромя себя и своего спокойного сна их ничего не заботит.. :lol:

Только иногда в их кошмарах поднимается красное знамя, снова лают собаки и всех вагонами везут в ГУЛАГ (тм) и там "репрессируют полностью" (ищите "ломай меня полностью" в ютубе по заветам Маврика):lol:, а их детей отдают на воспитание в маленькие ГУЛАГИ... гулаги (маленькие ;-) )

Разоблачая вас книгу написать можно
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
1974г поэтапная отмена паспортного режима для колхозников.

Не, ну так-то из колхоза сделать свалейшн можно было путем поступления в городской ВУЗ не по с/х профилю, а там и замуж/жениться за гаратского жителя, чем колхоманы активно пользовались, соглашаясь в городе жить в любом бараке-помойке и работая на любой грязной работе за копейки лишь бы не назад в колхоз...

PS
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы ваще об чем? К примеру приехали переселенцы на энное место,оно им понравилось,остались, деревеньку обосновали,назвали её и никому же в голову,переселенцам,не приходило что эта местность имела своё название у людей здесь проживающих до их приезда. По моему молодежи в принципе не так важно как называется пункт населённый Самодуровка. Затоболовка или Тобыл здесь более не устраивает более старшее поколение...или "синдром братца" всё зудит?

§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
"сколько дурака не умывай, ни причесывай - умнее не сделаешь"

самокритично ты о себе, одобряю 8-)

а вот с тобой не согласятся миллионы людей получившие среднее а затем и высшее образование в СССР ;-)

да, тебе не важно их мнение. у тебя есть своё особо ценное
[Исправлено: Медный, 13.03.2018 - 18:50] :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 13.03.2018 - 18:52]
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а судьи то кто?

Ты так и не осилил роль биев в казахском обществе?
Ну изучи уже наконец-то матчасть.
Ну хватит уже позориться, образованный ты наш...

§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как говорится: "закрывайте ветку, вечер перестал быть томным" про ономастов уже никто не вспоминает.
:lol:
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10099
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Прям в глаза ткнул! М

Хм..
Русскую общину?
Не думаю..
Если она вмешается в этот бизнес, между недовольными, то только тогда можно это сказать..
А так по существу оно ей надо?
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ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
время подводить итоги.
автор все сказал как есть на самом деле.
противники- это всем известные нам "профессиональные комментаторы".
их мнение по определению нет необходимости учитывать.
потому что они всегда против всего.
скажи белое, будут орать черное. работа такая у них.
как уволят, может по другому заговорят.

§ КГСПС
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.03.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Так это не от большого ума. Завтра курс поменяется, и Бывалый с ним. Это такой типаж людей. Мастер спорта, по всем видам спорта.

Страшны не те, кто ЗА или ПРОТИВ, а те, кто и ВАШИМ и НАШИМ.
Профайл

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PS:
переселенцам,не приходило что эта местность имела своё название у людей здесь проживающих до их приезда.


чушь. никто там не проживал.
кочевой народ.
или ты хочешь сказать что все "помещенные" кусты, во времяоднодневнойстоянки,
должны называться местом проживания и называться в честь кто их "пометил"?
бред.
я тоже много где " пометил, в Европе например.
и что теперь?

§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не, ну так-то из колхоза сделать свалейшн можно было путем поступления в городской ВУЗ не по с/х профилю, а там и замуж/жениться за гаратского жителя, чем колхоманы активно пользовались, соглашаясь в городе жить в любом бараке-помойке и работая на любой грязной работе за копейки лишь бы не назад в колхоз...

ахаха, ба да вы всё о современности :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Медный:
а судьи то кто?

это я о вас с хохлом... вообще то
;-)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10417
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.03.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Колхозники были лишены паспортов

Это из вики разве? Я вот другое там нашёл:
Цитата:
Также паспорта выдавались в совхозах, в населенных пунктах, где расположены МТС, и в населенных пунктах в пределах 100-километровой западно-европейской пограничной полосы Союза ССР. В тех случаях, когда лица, проживающие в сельских местностях, выбывали на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получали паспорта в районных или городских управлениях рабоче-крестьянской милиции по месту своего прежнего жительства сроком на 1 год. По истечении годичного срока лица, приехавшие на постоянное жительство, получали по новому месту жительства паспорта на общих основаниях.[7]. Как правило, для прописки колхозникам паспорт не требовался. Более того, крестьяне имели право проживать без прописки в случаях, когда остальные категории граждан обязаны были прописываться. Например, Постановление СНК СССР от 10.09.1940 № 1667 «Об утверждении Положения о паспортах»[8] устанавливало, что колхозники, единоличники и другие лица, проживающие в сельской местности, где не введена паспортная система, прибывающие в города своей области на срок до 5 суток, проживают без прописки (остальные граждане, кроме военнослужащих, также не имевших паспортов, обязаны были прописаться в течение 24 часов). То же постановление освобождало колхозников и единоличников, временно работающих в период посевной или уборочной кампании в совхозах и МТС в пределах своего района, хоть бы там и была введена паспортная система, от обязанности проживать с паспортом. Согласно постановлению Совнаркома СССР № 2193 от 19 сентября 1934 года «О прописке паспортов колхозников-отходников, поступающих на работу в предприятия без договоров с хозорганами», в местностях, предусмотренных Инструкцией о выдаче гражданам Союза ССР паспортов: в Москве, Ленинграде и Харькове, а также в 100-километровой полосе вокруг Москвы и Ленинграда и в 50-километровой полосе вокруг Харькова колхозник-отходник (крестьянин, ушедший на работу на предприятия промышленности, стройки и т. п., но сохраняющий членство в колхозе) не мог быть принятым на работу без зарегистрированного в правлении колхоза договора с хозорганом иначе, как при наличии паспорта (выше уже отмечалось, что в этих местностях колхозникам были выданы паспорта) и справки правления колхоза о его согласии на отход колхозника[9]. Прописка в этом случае производилась на трехмесячный срок. Следует отметить, что Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17.03.1933 «О порядке отходничества из колхозов» устанавливалось, что колхозник, самовольно, без зарегистрированного в правлении колхоза договора с «хозорганом» — предприятием, куда он устраивался на работу, покинувший колхоз, подлежит исключению из колхоза[10]. Таким образом, крестьянин мог уйти из колхоза, сохранив статус колхозника, только уведомив правление колхоза. При этом препятствие со стороны местных органов власти, колхозных организаций отходу крестьян влекло для соответствующих руководителей уголовную ответственность[11][неавторитетный источник? 795 дней]. В принятой в 1970 году «Инструкции о порядке прописки и выписки граждан исполкомами сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся», утверждённой Приказом МВД СССР, было указано, что «в виде исключения разрешается выдача паспортов жителям сельской местности, работающим на предприятиях и в учреждениях, а также гражданам, которым в связи с характером выполняемой работы необходимы документы, удостоверяющие личность»

Они были не ЛИШЕНЫ паспортов, а он им был НЕОБЯЗАТЕЛЕН. Разные понятия, согласись?
Профайл

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мы с вами до сих пор не знаем сколько еще имен было предано забвению в период колонизации...


Ну, исходя из Вашей логики, если НАРОД забыл кого-то, значит, они не заслужили долгой памяти. Так что , и не узнаем...А если помнил, то вот они сейчас и вышли из тени. ( "Предано забвению..." Точно, КПСС приказала забыть, и народ покорно последовал приказу...)

пэтриот
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang
Они были не ЛИШЕНЫ паспортов, а он им был НЕОБЯЗАТЕЛЕН. Разные понятия, согласись?

Соглашаюсь конечно?
А вот теперь теперь представь что ты весь закон этот рассказываешь полуграмотной свинарке ( несмотря на ,,поголовную грамотность и кухарок управляющих государством ,, )
Вы Виктор представляете ее в этой ситуации ? Я даже не говорю , что незнание законов не освобождает от ответственности.
Вед.актов было столько что и юрист запутается (мне кажется это специально - запутать народ)
В любом случае они не жили как ,, Кубанские казаки,, - некоторым нравится верить в счастливую жизнь колхоза.
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