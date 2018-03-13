Цитата: В мире известно немало случаев, когда сосульки с домов падали на людей и это заканчивалось трагедией.

А ещё в мире известно немало случаев, когда человек брал и что-то делал своими руками. И это самый действенный способ борьбы с безобразием в таких случаях. У меня под крышей тоже постоянно пытаются вырасти такие же монстрозные сосуляки. Но я просто беру в руки лыжу и сбиваю их еще на стадии подросткового возраста. Вот, запросто, несмотря на свой панический страх высоты, высовываюсь малость из форточки и сбиваю. Неужели этим людям, которые живут за тем окном (да и люди ли они?), не надоело смотреть на эту громадину? А если там старушка немощная, почему никто из соседей помощь не предложит? Вот, пока будете ждать помощи из акимата, эта глыбина кого-нибудь и укокошит.