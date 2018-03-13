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≡ Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в Затобольске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31794
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мире известно немало случаев, когда сосульки с домов падали на людей и это заканчивалось трагедией. В п.Затобольск мкр Нурай д 4, висит огромная сосулька, более 2.5 метров и с каждым днем она становится больше.
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§ Добринцофф
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5883
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всём виноват акимат :lol:
А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?
Профайл

гость
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 12:16
Комментарий удален модератором.

Тата
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и правда, с окна напротив можно своими силами расправиться с сосулькой!

дай спрошу
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""Во всём виноват акимат :lol:
А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?""""

Да не вопрос, конечно можно и самому. Но у нас всё идет к тому, что можно и нужно самому сделать. Вопрос: а для чего тогда акимат нужен??? Зачем зарплату платить им, за какую работу??? Как они единогласно в соседней новостной ветке 2 ярда расписали оставшихся?

мда.
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что с окна 4-го этажа шваброй по ней брякнуть никак? :-x :-x Или все ждут что НГ повлияет на этот "фенонен"8-)

Хохол
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?

А разрешение (на несанкционированный сбой шваброй) от других соседей ? Сосулька ведь общедомовая . Вдруг её траектория полёта будет в окна снизу ? Тут без схода всех собственников дома , этот вопрос не решить .

Народный контроль
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Во всём виноват акимат

Нет,во всём виноват таёжный союз! Цитата:
мда.:
Или все ждут что НГ повлияет на этот "фенонен

Раньше ведь сосульки сбивали работники райисполкомов и облисполкомов! Это сейчас акимы обнаглели не сбивают сосульки с домов.

сергей кореец
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нытик возьми и сбей ее. нюни распустил.

Гость
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели ваша принципиальность дороже жизни ваших детей? Сбейте сами, делов на 5 минут.

ОООо
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"нытик возьми и сбей ее. нюни распустил."
Не царское это дело! Скоро Затоболовка тоже городом станет, не гоже жителям мегаполиса руки об сосульки марать. Пожелай ему лучше крепкого здоровья. И пусть не ходит там. Или как в известном выпуске Ералаш, встанет и прохожих отгоняет! :-) :-) :-)

§ amduscias
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6235
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 13.03.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мире известно немало случаев, когда сосульки с домов падали на людей и это заканчивалось трагедией.

А ещё в мире известно немало случаев, когда человек брал и что-то делал своими руками. И это самый действенный способ борьбы с безобразием в таких случаях. У меня под крышей тоже постоянно пытаются вырасти такие же монстрозные сосуляки. Но я просто беру в руки лыжу и сбиваю их еще на стадии подросткового возраста. Вот, запросто, несмотря на свой панический страх высоты, высовываюсь малость из форточки и сбиваю. Неужели этим людям, которые живут за тем окном (да и люди ли они?), не надоело смотреть на эту громадину? А если там старушка немощная, почему никто из соседей помощь не предложит? Вот, пока будете ждать помощи из акимата, эта глыбина кого-нибудь и укокошит.
Профайл

ОООо
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя прошла!!! И никто не может сбить сосульку, время не хватает, зато есть время снимать, на компе фотки редактировать-обводить кружками красненькими, люди вы с ума сошли? Какого акимата вы ждете? Или вам в кайф качать головами, цокать языками попрекая власть, когда она упадет на голову кому-нибудь? Сбить сосульку, в шоке просто, позорники вы!!!!!

PS
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно до 18го довисит? Как тока самодуровку переименуют то ей можно падать и будем иметь счастье читать вещие посты от серого и иже с ним

Из пещеры
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может живущие в той квартире на 4-ом этаже мечтают о сталактитах которые «натекают по капле» - в карстовых пещерах. Где еще из окна можно увидеть чудо карстовых пещер?
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