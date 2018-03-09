Цитата: Хохол:

сидящие круглые сутки за компом

да, с классовой теорией ты не знаком

Цитата: Хохол:

крепким хозяином

не уж то ты изъясняешься штампами?! извини, но есть у меня подозрение что ты живёшь в каком то параллельном мире и история с её стройной логикой причинно-следственных связей тебе не знакома.



Давай вместе! Крепкий хозяйственник - как он стал таким "крепким"? За счёт чего жил "крепкий хозяйственник" в деревне царского времени?

П



Цитата: Хохол:

до 60-70 годов советские крестьяне жили на правах рабов по количеству налогов , повинностей и отношения к ним со стороны государства

А кто такие "крестьяне" в классовом отношении? Подскажешь?

А были ли крестьяне в СССР 60-70-ых годов?

Ты суть слов улавливаешь, колхозник?



Цитата: Хохол:

Царский режим , при котором можно было быть крепким хозяином и состоятельность приветствовалось , или режим большевиков ? При котором тебя запросто могли хлопнуть или отправить в места не столь отдалённые объявив кулаком за ту же состоятельность и желание безбедно жить .

И тут ты не занимаешь ничью сторону! Объективизм так и прёт. Ога

Перепишу твой текст:

Советский режим, при котором можно было быть трудолюбивым рабочим или учёным и честность и альтруизм приветствовались , или режим капиталистов ? При котором тебя запросто могли хлопнуть или отправить в места не столь отдалённые объявив "кулаком/посягателем на конституционный строй" за ту же активную гражданскую позицию и желание безбедно жить .





Что же вы всё пытаетесь подменить, поршивцы



[Исправлено: Медный, 13.03.2018 - 16:57]



[Исправлено: Медный, 13.03.2018 - 17:02]