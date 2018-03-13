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§ NG.kz
Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат РК по шашкам среди ветеранов прошел в Туркестане. Его участники соревновались в двух возрастных категориях (от 50 лет до 60 лет и свыше 60 лет) и двух номинациях (классика и рапид). В турнире участвовали 28 шашистов.
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§ Затоболец
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
Затоболец


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Сообщений: 134
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 13.03.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличный препод! философ!
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§ Прохожий
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
Прохожий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 24.10.08
Отправлено: 13.03.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юрий Яковлевич, поздравляю!
Отличный преподаватель, собеседник теперь еще и мастер спорта!!!
Долгих лет жизни!
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§ 112
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
112


(Пользователи)
Сообщений: 10096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас детки с 5ти лет в шашки в интернете рубятся..
Хорошо американцы хоть дали эту игру каждому, кто хочет..
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Аноним
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам




Отправлено: 13.03.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас детки с 5ти лет в шашки в интернете рубятся..
Хорошо американцы хоть дали эту игру каждому, кто хочет..

Ну да, что мы без них делали? До компьютеров в шашки и не играли вовсе ни дети, ни взрослые. Шашки ведь такие недоступные были.
Вот ты без амеров - точно не "поумнел" бы, без ютьюба.
Цитата:
112:
Не зря же профессионально комментировал..
Тоже могу теперь пользоваться Ютьюбом и быть таким же как и все умным..
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