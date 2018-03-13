Цитата: 112:

Сейчас детки с 5ти лет в шашки в интернете рубятся..

Хорошо американцы хоть дали эту игру каждому, кто хочет..

Ну да, что мы без них делали? До компьютеров в шашки и не играли вовсе ни дети, ни взрослые. Шашки ведь такие недоступные были.

Вот ты без амеров - точно не "поумнел" бы, без ютьюба.

Цитата: 112:

Не зря же профессионально комментировал..

Тоже могу теперь пользоваться Ютьюбом и быть таким же как и все умным..