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§ NG.kz
Позорное судейство в боксе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивление у комментаторов заключительного боя матчевой встречи WSB между казахстанскими боксерами из «Astana Arlans» и российскими из «Patriot Boxing Team» вызвало решение судей отдать победу россиянину Шигабутдину Алиеву.
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Петро
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитесь проигрывать достойно нытики или побеждайте так что бы не было сомнений. Вон россиян всю сборную "забанили" на ОИ и ниче, хоккеисты подарили такую победу, что все эти гнилые движения попросту забылись.

савмавв
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы поединок смотрели хотя бы? Россиянин только в первом раунде хорошо боксировал. И это был реванш команды за поражение в Астане арлансам, таким образом обе команды проходят далее. думаю там всё намного продуманее и сложнее.

Лека
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русские велики и добрый народ, не ихнее это дело единоборства у них очень много доброты и отсутствует злость, помню по армии их в роте было 86 человек и два дагестанца и они подчинялись этим двум, ни мог ни один из них драться, да были среди них много спортсменов и боксеры в том числе, но драться они не могут, били их даги.

Народный контроль
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лека:
помню по армии их в роте было 86 человек и два дагестанца и они подчинялись этим двум

Да не переживайте вы так, казахстанские спортсмены вытащили россиян за уши в плейофф. Наши вышли в плейофф ещё в Хельсинках и вот теперь подарили победу россиянам. Это все понимают.
«Astana Arlans» мировые лидеры,выступали не полным дублёрским составом. Только вот что россияне будут дальше делать с такими составом спортсменов?

§ 112
Re: Позорное судейство в боксе
112


(Пользователи)
Сообщений: 10096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сегодня их купили, завтра наших..
Мы же все таки братские страны с одним и тем же коррумпированным народом..
Профайл

Петрогаз
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну будет нам уроком,прежде чем снова ехать к ним на соревнавания ,так как там все понятно!!!Не удивлюсь если к летним ОИ их не допустят ,как говорится заслужили!!!!

Гога
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где спорт, чистый бизнес! Жалко ребят, в 3 боях уж точно победили. Смешно было смотреть. Судей на мыло.

Kairat stayer
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В феврале текущего года в Щучинске Казахстанские боксеры разгромили Patriot Boxing Team из России, со счётом 5:0. В Санкт-Петербурге профессиональные комментаторы соседей сами удивляются судейству. Ну что поделаешь, с судьями не спорят, как говорится, всё на их совести.

ваще
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой ник нарасхват.
значит уважают.

Kairat stayer
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья международной категории AIBA Руслан Бибуев: наши боксеры не только умеют красиво бить, но и танцевать. Боксеры из Актау после проведения матчевой встречи, проведённого, с целью обмена опытом, станцевали лезгинку в г.Грозном.

kazpravda.kz/articles/view/internet-vzorvalo-video-s-tantsuushchimi-v-chechne-aktauskimi-bokserami/

шолом вам
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В феврале текущего года в Щучинске Казахстанские боксеры разгромили Patriot Boxing Team из России, со счётом 5:0. В Санкт-Петербурге профессиональные комментаторы соседей сами удивляются судейству. Ну что поделаешь, с судьями не спорят, как говорится, всё на их совести.

И что хотел эти сказать?
Алаверды прилетело, всё закономерно.Цитата:
112:
Да сегодня их купили, завтра наших..

Слушай 112 го, он иногда дело говорит.

Фахруджан
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мало того что росия сама отстраняется от олимпийских игр так еще со своим грязным судейством могут утащить бокс. :-( :-( :-( :-( :-(

Петро
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи какие спортсмены такие и болельщики. Набежала куча ноющих нациков и свела все к какой то националистической сваре.

Лента
Re: Позорное судейство в боксе




Отправлено: 13.03.18 - 17:09
Комментарий удален модератором.
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