Kairat stayer:

В феврале текущего года в Щучинске Казахстанские боксеры разгромили Patriot Boxing Team из России, со счётом 5:0. В Санкт-Петербурге профессиональные комментаторы соседей сами удивляются судейству. Ну что поделаешь, с судьями не спорят, как говорится, всё на их совести.

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Да сегодня их купили, завтра наших..