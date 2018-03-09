Цитата: Хохол:

за счёт того что работал . Много работал с утра до ночи . Интерес у него был , денежный , много работать , как щас у любого из нас . А после прихода советской власти , денежный интерес ему заменили на шкурный . Стали работать не для того что б разбогатеть , а чтоб шкуру свою спасти . Ток не надо про эксплуатацию и эксплуататоров . Ещё раз тебе повторю , как эксплуатировала советская власть крестьян , так не эксплуатировал их ни кто . И не надо пояснять что крестьяне были не крестьянами , а колхозниками . Советское государство требовало мзду и план , как с колхозов , так и индивидуально , с каждого проживающего на селе . Вообще ты читаешь что либо , кроме советской литературы ? Или у стариков интересовался как они жили ?



Условия труда были невыносимо ужасными!

И только после прихода демократии, тунеядцы смогли, наконец-то, вздохнуть с облегчением.

Никто больше не интересовался есть ли у них работа и на что, собственно, они живут… Наконец-то было реализовано их естественное человеческое право пожить за чужой счет…

Пытаясь уйти от садизма советской власти, люди оставались в глухих деревнях, надеясь, что там их минует чаша её коварства и унижений. Но, советская власть, в своем извращенном садизме, и там настигала свой рабский и безответный народ. Она строила в этих деревнях клубы, библиотеки, школы...

А когда ей и этого казалось мало, то спускала на своих рабов в колхозах и совхозах целую свору специально обученных псов, в виде актеров, писателей, певцов и музыкантов Уже негде было советскому рабу спрятаться от зверств беспощадной власти...