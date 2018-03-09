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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 15:39
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.03.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
кто хочет жить богато и счастливо, того это не должно волновать..

Марик, фрателло, вот опять не жданно, не гаданно, попал "пальцем в небо")))
Те хто богатый (и достаточно умный, добавлю), их это итак не волнует. Оне эту тему плебсу скармливают. Чтоб отвлечь от процесса выуживания деньжат из карманов этого самого плебса. Тащат и тащаться, одновременно. И угорают с того как холопы чубы друг дружке рвут.
А некоторые и рады стараться, ведутся за рупь двадцать.

[Исправлено: Горожанин_kst, 13.03.2018 - 16:00]
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рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 16:10
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Кейки-батыра, да?
Вы про него что-нибудь слышали до его похорон?
А про Толе-би, Айтеке-би и Казыбек-би - вы что-нибудь слышали до 91 года?
Ась?

Я сам ничего не слышал...
В советское время вообще кроме Марата Казея не о ком..
Ну меня Казеем и дразнили, потому что фамилия не русская у него была..
Вот его знали, потому что портрет в школе висел..
Хм..
Странно, сейчас в википедию глянул, он вообще белорусс..
А так все думали что это казах..
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Те хто богатый (и достаточно умный, добавлю), их это итак не волнует. Оне э

Да мне кажется что эти переименования точечные никого не волнуют.
Так, просто кому то дали бабла спорят с теми кому не дали..
Если дадут, успокоятся и никакая там им память нафик не нужна..
Это бизнес..
Те кто против переименований, хотят немного поучавствовать в дележке этих денег, только и всего..
Не верю, что кто то от чистого сердца против и пойдет выступать единолично..
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Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Занимать обе стороны? у тебя шизофрения?

А я сказал что обязательно нужно занимать обе стороны ? Я сказал что на те события Гражданской войны нужно смотреть объективно , а не с точки зрения какой то симпатии к кому то . А про обе стороны , это сейчас в России , когда одни до сих пор коммунисты , а другие царей и попов мучениками провозглашают . Цитата:
Медный:
а чего это я как представитель трудового народа должен ставить памятники своим угнетателям моих прадедов, дедов и их приспешникам?

Какой ты представитель трудового народа ? С каких пор болтуны сидящие круглые сутки за компом маясь от безделья , стали называться трудовым народом ? И про угнетателей , после революции до 60-70 годов советские крестьяне жили на правах рабов по количеству налогов , повинностей и отношения к ним со стороны государства . И кто был угнетателем ? Царский режим , при котором можно было быть крепким хозяином и состоятельность приветствовалось , или режим большевиков ? При котором тебя запросто могли хлопнуть или отправить в места не столь отдалённые объявив кулаком за ту же состоятельность и желание безбедно жить .

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы тут, кому вообще плевать на все, просто сидим и разыгрываем комедию, навязанную теми кто хочет еще денег, за молчание разумеется..
Ведь всем по барабану вобщем то, просто мы обязаны профессионально поддерживать ту или иную точку зрения, делая вид что мы хотя бы сотрясаем большое количество воздуха..
Подтвеждая что мы тут не зря на форуме находимся, а делаем какую то "работу"..
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1893
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
сидящие круглые сутки за компом

да, с классовой теорией ты не знаком :-)
Цитата:
Хохол:
крепким хозяином

не уж то ты изъясняешься штампами?! извини, но есть у меня подозрение что ты живёшь в каком то параллельном мире и история с её стройной логикой причинно-следственных связей тебе не знакома.

Давай вместе! Крепкий хозяйственник - как он стал таким "крепким"? За счёт чего жил "крепкий хозяйственник" в деревне царского времени?
П

Цитата:
Хохол:
до 60-70 годов советские крестьяне жили на правах рабов по количеству налогов , повинностей и отношения к ним со стороны государства

А кто такие "крестьяне" в классовом отношении? Подскажешь?
А были ли крестьяне в СССР 60-70-ых годов?
Ты суть слов улавливаешь, колхозник? :lol: :lol:

Цитата:
Хохол:
Царский режим , при котором можно было быть крепким хозяином и состоятельность приветствовалось , или режим большевиков ? При котором тебя запросто могли хлопнуть или отправить в места не столь отдалённые объявив кулаком за ту же состоятельность и желание безбедно жить .

И тут ты не занимаешь ничью сторону! Объективизм так и прёт. Ога
Перепишу твой текст:
Советский режим, при котором можно было быть трудолюбивым рабочим или учёным и честность и альтруизм приветствовались , или режим капиталистов ? При котором тебя запросто могли хлопнуть или отправить в места не столь отдалённые объявив "кулаком/посягателем на конституционный строй" за ту же активную гражданскую позицию и желание безбедно жить .
:lol: :lol: :lol:

Что же вы всё пытаетесь подменить, поршивцы :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 13.03.2018 - 16:57]

[Исправлено: Медный, 13.03.2018 - 17:02]
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§ Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1893
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Толе-би, Айтеке-би и Казыбек-би

для "бывалого"
когда это "именами" судей в СССР называли улицы? :-) Чёт ты снова мимо! Аргументы адекватные будут?
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Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
да, с классовой теорией ты не знаком

А ты не прикрывайся теорией , на практике ты кто ? Цитата:
Медный:
За счёт чего жил "крепкий хозяйственник" в деревне царского времени?

За счёт того что работал . Много работал с утра до ночи . Интерес у него был , денежный , много работать , как щас у любого из нас . А после прихода советской власти , денежный интерес ему заменили на шкурный . Стали работать не для того что б разбогатеть , а чтоб шкуру свою спасти . Ток не надо про эксплуатацию и эксплуататоров . Ещё раз тебе повторю , как эксплуатировала советская власть крестьян , так не эксплуатировал их ни кто . И не надо пояснять что крестьяне были не крестьянами , а колхозниками . Советское государство требовало мзду и план , как с колхозов , так и индивидуально , с каждого проживающего на селе . Вообще ты читаешь что либо , кроме советской литературы ? Или у стариков интересовался как они жили ?

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 17:56
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