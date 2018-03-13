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§ NG.kz
Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральная прокуратура выступила с заявлением на площадке Службы центральных коммуникаций. Представители ведомства обратились в суд с заявлением о признании организации Мухтара Аблязова - ДВК - экстремистской.
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Иолис
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставлю комментарий, мы вас не боимся.

§ 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10096
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 12:45
Комментарий удален модератором.
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§ ElleR
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 13.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "молчаливая"подписка на канал тов. Облязова тож щитается экстремизмом?
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Уася
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда.... скоро дышать запрещать будут на законодательном уровне!

Татарин
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо всерьёз власть его опасается, раз на такое пошли. А как же свобода слова, которая в конституции прописаны?

Вера
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется многое написать, про то как я плохо живу в этой стране и с какими сложностями сталкиваюсь ежедневно, но мне страшно вдруг меня посадят за это.

кустанаец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что гайдаевские , чекушка и бегун не комментируют яро.
как так?
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