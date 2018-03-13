Вера Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской... #6







Отправлено: - 16:10 Хочется многое написать, про то как я плохо живу в этой стране и с какими сложностями сталкиваюсь ежедневно, но мне страшно вдруг меня посадят за это.