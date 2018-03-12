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§ NG.kz
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31790
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.
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Бывалый
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А остальные, извините, кто?

А остальные - серость.

равнодушная
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кто-нибудь из вас сядьте за руль автобуса, повозите пассажиров, поработайте за копейки, а потом поумничайте здесь. Прям обеднеете за 20 тенге.

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
ты оскорбляешь цвет нации.

какой еще цвет? и какой он этот цвет? красный или желтый?

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
равнодушная:
из вас сядьте за руль автобуса, повозите пассажиров, поработайте за копейки, а потом поумничайте здесь. Прям обеднеете за 20 тенге.

20 тенге умнож на 3 =60 умно\ж на 30 - 1800, суммируем суммы и получаем нехило 54000 при этих суммах можно брать кредиты водилам под 5000000, вопрос кого кормим?

Директор Пляжа
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
серость.

Самокритично ты о себе!

равнодушная
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец :
вопрос кого кормим?

О боже... и что? ну и не кормите никого, кто вас заставляет, не устраивает автобус, ходите пешком, для здоровья полезно.

Актюбинец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Еще раз напомню, что в Актобе наоборот снизили с 60 до 55,"

Может отправить акима на стажировку в Актобе? Пусть его научат!

тырц-пырц
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот буквально сегодняшний случай: в час пик, утром, подъезжает 27, из него в течение 2-3 минут вытекает не хилый такой хоровод студентов, следом подъезжает 12-й, из которого выходит 1 человек. Несколько человек на остановке ринулись было к нему, но пришлось бы прыгать через ограждение ливневой канализации и выходить буквально на проезжую часть (уже норма не заезжать в "карманы"), поэтому люди ожидали отъезда 27, чтобы спокойно сесть в 12. А что делает этот водятел 12 автобуса? Он тупо объезжает коллегу и едет себе дальше. Лица людей надо было видеть! Жаль, номер не разглядел. Кстати, г-н Тарасов или его сотрудники проводят мониторинг услуги перевозки пассажиров, хотя бы основные параметры: интервал, поведение водителя (курение, "музыкалка", разговоры по телефону), состояние автобусов?

Гость
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом можно сказать и перевозчикам, не устраивает идите работать в другую сферу. А если бы это было реально убыточно НИКТО бы не работал, т.к. каждый прежде всего думает о себе (и я тоже). Они же не из милосердия к народу их "возят"

Бывалый
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Экономист с тебя никудышный!

Ты по ходу забыл как в 90-х автобусы стояли на остановках в ожидании заполнения пассажирами?
Надо отменить им обязательность соблюдения интервала движения.
Тогда они будут работать эффективно, а не порожняком гонять как сейчас.
Зато стоимость проезда будет минимально возможной. ))))

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
равнодушная:
О боже... и что? ну и не кормите никого

порви права и ходи пешком сама и мужа алкоглика вези :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
является рост цен на ГСМ, автозапчасти, заработную плату водителей, - выступил с докладом начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. ничего нового не сказал.как всегда , у нас что гсударство защищает и лоббирует интересы частников?:-P :-P :-P :-P :-P

равнодушная
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 12:32
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10085
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
курение, "музыкалка", разговоры по телефону), со

Ну пусть пассажиры тогда тоже не ковыряются в сотках, не разговаривают и сидят тихо..
И пусть за час до приема автобуса не курят..
Профайл

Аноним
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну пусть пассажиры тогда тоже не ковыряются в сотках

Каким образом ковыряние в сотках пассажирами мешает водителю управлять автобусом?
Цитата:
112:
И пусть за час до приема автобуса не курят..

А это при чём? Водитель курит во время движения автобуса и пассажиры дышат этим дымом. Не видел пассажиров, курящих в автобусе и отравляющих воздух водителю.
Тебе, как всегда, лишь бы свои 5 коп вставить, куда угодно (хоть в *опу) - главное, отметиться.
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