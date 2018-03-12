тырц-пырц Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет... #37







Отправлено: - 11:33 Вот буквально сегодняшний случай: в час пик, утром, подъезжает 27, из него в течение 2-3 минут вытекает не хилый такой хоровод студентов, следом подъезжает 12-й, из которого выходит 1 человек. Несколько человек на остановке ринулись было к нему, но пришлось бы прыгать через ограждение ливневой канализации и выходить буквально на проезжую часть (уже норма не заезжать в "карманы"), поэтому люди ожидали отъезда 27, чтобы спокойно сесть в 12. А что делает этот водятел 12 автобуса? Он тупо объезжает коллегу и едет себе дальше. Лица людей надо было видеть! Жаль, номер не разглядел. Кстати, г-н Тарасов или его сотрудники проводят мониторинг услуги перевозки пассажиров, хотя бы основные параметры: интервал, поведение водителя (курение, "музыкалка", разговоры по телефону), состояние автобусов?