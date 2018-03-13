07Litra Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии... #2





(Пользователи) Сообщений: 9388

Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 13:28 Очарована, околдована,

С ветром в поле когда-то повенчана,

Вот в оковы, ты снова закована,

Ты з/ка моя милая женщина.

Не веселая, не печальная,

Словно с тёмного неба сошедшая,

Ты и песнь моя арестантская,

И звезда ты моя сумасшедшая.