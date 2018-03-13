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§ NG.kz
В Костанае приостановлена работа инватакси
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31790
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди с ограниченными возможностями с трудом устраиваются на работу, учебу. Инватакси - единственный способ добраться в поликлинику, на работу или в общество инвалидов на тренировки. Обычные такси не всегда соглашаются везти инвалида с коляской.
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неравнодушная
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 11:56
Комментарий удален модератором.

Бурятский таксист
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите ка, хамят. Не один год возят , деньги есть скорей всего в заначке, могли бы до 19 марта и за свой счет повозить, необанкротились бы.

капец капецкий
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отвечать отказалась, попросив направить официальный запрос.
...жесть!! а не проще разогнать этих тунеядцев...что бы бумагу экономить, не отправляя запросы..смотри ка...министры...секретная организация...официальный запрос им ...не нужно тянуть время, разгоните, дайте рабочие места молодежи...очень много молодых, уверенных в себе и энергичных..которые легко возглавят эту службу... :-x

Читатель 1
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может "велодорожку в астане" сюда и надо?))) да много куда есть эти деньги использовать: коляски закупить и тд!!

капец капецкий
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
набрали пассивных тунеядцев, занимают рабочие места и получают з/п за счет налогоплатильщиков, при этом ни чего не делают и не стремятся...оборзевшие трутни..НГ доведите информацию до Акима области, уверен он не в курсе...

§ Солнышко
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 13.03.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О..могу дальше выступить пророком. Сейчас с акимата позвонят в компанию инватакси, и "попросят" поработать до 19 марта "за так" с намёком на незаключение в будущем с ними договора. Потом на запрос НГ ответят, что всё шоколадно.
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