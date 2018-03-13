Солнышко Re: В Костанае приостановлена работа инватакси #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1207

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:34 О..могу дальше выступить пророком. Сейчас с акимата позвонят в компанию инватакси, и "попросят" поработать до 19 марта "за так" с намёком на незаключение в будущем с ними договора. Потом на запрос НГ ответят, что всё шоколадно.