дай спрошу Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в... #4







Отправлено: - 13:32 """"Во всём виноват акимат

А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?""""



Да не вопрос, конечно можно и самому. Но у нас всё идет к тому, что можно и нужно самому сделать. Вопрос: а для чего тогда акимат нужен??? Зачем зарплату платить им, за какую работу??? Как они единогласно в соседней новостной ветке 2 ярда расписали оставшихся?