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≡ Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в Затобольске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31790
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мире известно немало случаев, когда сосульки с домов падали на людей и это заканчивалось трагедией. В п.Затобольск мкр Нурай д 4, висит огромная сосулька, более 2.5 метров и с каждым днем она становится больше.
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§ Добринцофф
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5883
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всём виноват акимат :lol:
А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?
Профайл

гость
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 12:16
Комментарий удален модератором.

Тата
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и правда, с окна напротив можно своими силами расправиться с сосулькой!

дай спрошу
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""Во всём виноват акимат :lol:
А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?""""

Да не вопрос, конечно можно и самому. Но у нас всё идет к тому, что можно и нужно самому сделать. Вопрос: а для чего тогда акимат нужен??? Зачем зарплату платить им, за какую работу??? Как они единогласно в соседней новостной ветке 2 ярда расписали оставшихся?

мда.
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что с окна 4-го этажа шваброй по ней брякнуть никак? :-x :-x Или все ждут что НГ повлияет на этот "фенонен"8-)

Хохол
Re: Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в...




Отправлено: 13.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А постучать к соседям у которых окошко рядом с сосулькой и сбить её шваброй какой нибудь не пробовали?

А разрешение (на несанкционированный сбой шваброй) от других соседей ? Сосулька ведь общедомовая . Вдруг её траектория полёта будет в окна снизу ? Тут без схода всех собственников дома , этот вопрос не решить .

Гость
Двухметровая сосулька угрожает сорваться на голову в Затобольске




Отправлено: 13.03.18 - 14:41
Комментарий проходит проверку.
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