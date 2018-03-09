Цитата: Горожанин_kst:

Уничтожая историю, создавая взамен неё другую, часто выдуманную,

Как можно уничтожить историю ? Если она у тебя в голове , в книжках там всяких , в интернете , как её можно уничтожить ? Можно исказить и изменить её подачу , но уничтожить сами события и факты , тем более в наш информационный век нельзя . Сейчас не прошлые века , когда информацию подавали дозами и тщательно обработав , и от того же советского человека требовалось просто её проглотить , за него даже жували . В наше время в море информации от человека требуется совсем другое , умение анализировать и понимать где ложь и шелуха , а где правда и зёрна . Цитата: Горожанин_kst:

А вот за переименование улицы Павших Борцов, Тарана имевших в названиях отсылку к истории города, края...тут уж звыняйте, не принимается.

Это не вся история , а одна из сторон того кровопролития . Так почему ты занимаешь только одну сторону из участников той трагедии , желая увековечить её в названиях и памятниках ?