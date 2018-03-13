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§ NG.kz
Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии минимальной безопасности
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31790
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.03.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колонии минимальной безопасности - РГУ «Учреждение УК-161/11» КУИС МВД РК прошел конкурс среди осужденных женщин «МИСС ВЕСНА-2018», который приурочен к празднованию Всемирного Женского дня «8 марта».
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Кпенделёк
Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии...




Отправлено: 13.03.18 - 13:05
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9388
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.03.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то повенчана,
Вот в оковы, ты снова закована,
Ты з/ка моя милая женщина.
Не веселая, не печальная,
Словно с тёмного неба сошедшая,
Ты и песнь моя арестантская,
И звезда ты моя сумасшедшая.
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§ 07Litra
Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9388
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 13.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Данное мероприятие проводилось по инициативе администрации и самих осужденных.

Зона, зона – без озона всесезонно
Зона, зона – без резона канитель
Зона, зона – ни к сидельцам, ни к погонам
Не спешит прийти апрельская капель
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§ drakon
Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13532
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.03.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я и не знал,что в КОстанае женская зона - есть.
В КУстанае,такой - небыло... :lol: :lol:
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Аноним
Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии...




Отправлено: 13.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
женская зона

Цитата:
Приказом МВД Каз.ССР 02.11.1990г. № 081 ЛТП-1 (учреждение УК- 161/8) было ликвидировано. На базе ЛТП создана исправительно-трудовая колония-поселение № 93 УВД Кустанайского облисполкома (учреждение УК-161/11).
Учреждение УК-161/11 является колонией-поселением, где отбывают наказания, положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из исправительных учреждений общего и строгого режимов. Осужденные мужчины и женщины проживают отдельно в общежитиях в основном по двое, трое человек.

§ drakon
Re: Конкурс красоты среди осужденных женщин в колонии...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13532
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.03.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Учреждение УК-161/11 Осужденные мужчины и женщины проживают отдельно в общежитиях в основном по двое, трое человек.

Спасибо,даже - не знал... :lol:
Это наверное всё - наследие Совка... :-o
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