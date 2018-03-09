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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31790
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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кустанаец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не.
Тебе именно показалось.
Переименовывают потому что тем самым создают комфортное окружение с не режущими слух и не выворачивающими при произношении язык названиями.
Точно так же как раньше другие создавали для себе тоже комфортное окружение с не режущими слух и не выворачивающими при произношении язык названиями.
Это так трудно для понимания?


операцию на глазах сделал?

Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 10:57
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.03.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

)))Га, тай ни.
Вот чёт мэнi нiйразу нэ рижэ чутка имя улицы Ивана Франко в Рудном, улицы Марите Бежите опять там же. Украица и прибалтийки на казахстанской земле. Именно с русскими именами для тэбэ чёт не так, товарисч?
И речь чужая не режет слуха, будь то украiньска мова, азербайджанский, армянский, ингушский или чеченский языки, главное чтоб то была речь друга, ещё лучше земляка...выходит меня неправильно воспитали?! Нынешние казахи другого рассолу? Думается ты уже достаточно набазланил, товарисч. Нужны ли братьям-казахам такие "медвежьи услуги"?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 13.03.2018 - 11:08]
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
операцию на глазах сделал?

Да.
Горожанину_kst.
Чтобы он лучше видел что происходит.
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот чёт мэнi нiйразу нэ рижэ чутка имя улицы Ивана Франко в Рудном, улицы Марите Бежите опять там же. Украица и прибалтийки на казахстанской земле.

А чо ж тебе режет слух Кобыланды, Шаяхметов и т.п.?
Пусть будут такие названия... Тебе ж не режет. Вот и не беспокойся. ))))
Цитата:
Горожанин_kst:
Нужны ли братьям-казахам такие "медвежьи услуги"?!

Мне на это фиолетово.
Я тут высказываю свое мнение.
Нравится оно кому-то или нет.

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.03.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пусть будут такие названия...

А КТО против!? Баба Яга?
Пусть будут! НО пусть это будут новые красивые прошпекты в новых микрорайонах. За Кобланды, кстати, я поддержал переименование (ну вот пусть простят меня поклонники Герцена, не уважаю его труды, не сложилось), но это моё сугубо личное мнение. А вот за переименование улицы Павших Борцов, Тарана имевших в названиях отсылку к истории города, края...тут уж звыняйте, не принимается.
Как то так. Строй новое, уважай старое. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ. Почему Европа хорошо живёт?Потому что обеспечивается эта самая преемственность во всём, в истории особенно. Президент начал правильную тему, о преемственности истории, воспитании духа нации, вот только исполнение пошло неправильным путём. Уничтожая историю, создавая взамен неё другую, часто выдуманную, преемственности не достигнешь, увы. Мы были и есть Иваны (а теперь и Серики, к сожалению) не помнящие родства. И это одно из худших проявлений совка, который сейчас так усердно поносят, а оно ширится и укореняется всё прочнее.
Профайл

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А КТО против!? Баба Яга?
Пусть будут! НО пусть это будут новые красивые прошпекты в новых микрорайонах.

А почему бы не переименовать старые?
Тебе не режет - другим режет.
Ты за именование строго новых, а другие за переименование старых.
У нас демократия.
Цитата:
Горожанин_kst:
Почему Европа хорошо живёт?

Не вся.
Хорошо живет та Европа, куда Россия не приходила.

Привет из Кустаная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А чо ж тебе режет слух Кобыланды, Шаяхметов и т.п.?
Пусть будут такие названия... Тебе ж не режет. Вот и не беспокойся.

Цитата:
Бывалый:
Тебе не режет - другим режет.

What's this? :-o

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый: отвергали
А в том, именами чьих героев их называли.
Почему они не уважали местный народ?
Почему они не называли улицы именами деятелей местного народа?


Например? Чьим именем нужно было назвать возникшую 130 лет назад Давыденовку?
Приведите имена деятелей местного народа, которых "забыли" во времена русской/советской истории. Аль-Фараби? Абай? (Абая, кстати, издали в С-Петербурге ещё в 1909 г.) Или нужно было увековечить , как иногда делается сейчас, "имя первого парня" в ауле? Ну ещё Ч. Валиханов. А героев ВОВ чтили всегда

сергей кореец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Чьим именем нужно было назвать возникшую 130 лет назад Давыденовку?

Облязавкой

Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Уничтожая историю, создавая взамен неё другую, часто выдуманную,

Как можно уничтожить историю ? Если она у тебя в голове , в книжках там всяких , в интернете , как её можно уничтожить ? Можно исказить и изменить её подачу , но уничтожить сами события и факты , тем более в наш информационный век нельзя . Сейчас не прошлые века , когда информацию подавали дозами и тщательно обработав , и от того же советского человека требовалось просто её проглотить , за него даже жували . В наше время в море информации от человека требуется совсем другое , умение анализировать и понимать где ложь и шелуха , а где правда и зёрна . Цитата:
Горожанин_kst:
А вот за переименование улицы Павших Борцов, Тарана имевших в названиях отсылку к истории города, края...тут уж звыняйте, не принимается.

Это не вся история , а одна из сторон того кровопролития . Так почему ты занимаешь только одну сторону из участников той трагедии , желая увековечить её в названиях и памятниках ?

* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.03.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Хорошо живет та Европа, куда Россия не приходила.

Видимо, в страны PIGS Россия приходила?
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.03.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тебе не режет - другим режет.
Ты за именование строго новых, а другие за переименование старых.
У нас демократия.

Мде, де-мок-ра-тия, придумал тоже...Это когда те кому "режет" решают в одну калитку? Как это делать научились в проклинаемом совке. Тада демократия, верно. Остальных, мыслящих "иначе", затыкивают, зашикивают! На собраниях проще (там режиссура позволяет), здесь в блогосфере приходиться попотеть (ты вона как потеешь за свои серебренники).
Будь ласка, предупреди когда звёзды Давида всем нам на сюртучки пришивать (вона как ты на Рассею скалишься, а мы для тебя её прямое олицетворение). Ведь сейчас тебе и подобным "демократам" названия не нравятся, а дальше оно ведь больше.
Ничтожество оно само по себе не опасно, до тех пор пока не становиться воинствующим, слыхал такое?
Профайл

Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
она как ты на Рассею скалишься, а мы для тебя её прямое олицетворение

Так это не от большого ума. Завтра курс поменяется, и Бывалый с ним. Это такой типаж людей. Мастер спорта, по всем видам спорта.

362
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 13:43
Комментарий удален модератором.

Преке
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 13.03.18 - 13:49
Комментарий удален модератором.
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