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Аноним:
А нас-то учили, что если в банк принесли много денег, то он (банк) пускает их в оборот, вкладывает в прибыльные активы, инвестирует так сказать.
Вот именно.
У него задача - пустить в оборот, вложить, инвестировать.
Если есть куда вложить/инвестировать надежно и прибыльно - тогда ему интересны ваши деньги.
А куда вы предполагаете вложить надежно и прибыльно 8+ трлн тенге на сегодняшний день?
Цитата:
Аноним:
И что за счёт этих прибылЕй дешевеют кредиты в этом банке
Кто вас этому учил?
Прибыль банка - это как раз купон по кредиту.
Как может увеличиваться прибыль банка если он делает кредит дешевле?
Вложения/инвестиции банка - это и есть розданные кредиты.
Садитесь. Два!
Цитата:
КГСПС:
И опять человек без статуса, и никому ничего не отчисляет
Не отчисляет - не может претендовать на медпомощь.
Я бы еще для таких проезд по дорогам сделал платным, и обучение в школе их детей - тоже платным, и обращение в госорганы - платным, и вообще все госуслуги - только за полную оплату труда, на их выполнение затраченного.