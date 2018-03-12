Дантист Re: Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 567

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:15 Я вообще не понял, в чем новость? Полгода назад задумался о замене прав и на сайте егов эта как бы услуга уже была. Но увидев, что все равно ехать в ЦОН, ею не воспользовался. Нет смысла. Так, имитация услуги.