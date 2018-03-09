Цитата: Медный

боюсь что человеку (тебе) станет плохо, когда как остальное население будешь жить на 50-70 к в месяц, и у тебя начнут отбирать твою Родину. Ну и ты как истинный "патриот".. не впервой нарисуешь от седа... походу тебе надо с хохлом договориться о смене "ника"

Не понял вашу ,,великую,, мысль? Мне самому себе ,,искусственно,, сделать плохо и жить на 50-70к и в это время у меня отбирают Родину

? Бред несете какой-то, даже и не знаю чем помочь

А насчет ,,ника,, даже и писать не охота , в детский сад превращать все это.