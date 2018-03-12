NG.kz Вот так чистят дороги



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:07 Так у нас чистят дороги, что ни перекресток не перейдешь, ни к автобусу не подойдешь. Остановка ЦОН (КЖБИ) и перекресток Каирбекова-Толстого.

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