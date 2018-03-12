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§ NG.kz
Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за пассивность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Практически ежедневно в СМИ, социальных сетях общество публично обсуждает вопросы охраны здоровья от вредного воздействия на окружающую среду", - подчеркнул генеральный прокурор Казахстана.
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PS
Re: Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за...




Отправлено: 12.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче мои соболезнования охотникам и рыбакам.....

вада
Re: Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за...




Отправлено: 12.03.18 - 14:56
Комментарий удален модератором.

Владимир
Re: Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за...




Отправлено: 12.03.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть возьмутся за тех, кто уничтожает деревья по всему городу.

Ёжик в тумане
Re: Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за...




Отправлено: 12.03.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть так и скажет...мало мол прихода!
А надо, что бы не дыхнуть не .укнкуть.
На улице ужасная погода.
За это бизнес нужно весь адм.шрафом стукнуть! :lol: :lol: :lol: :lo

Ёжик в стакане
Re: Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за...




Отправлено: 13.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А коль приход размыт, то это очень плохо.
Ни премий хапнуть, ни путёвку прикупить.
Вывод: Пока вся экология не сдохла,
Обязаны эк.прокуроры природу махом защитить!
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