Ёжик в тумане Re: Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за... #4







Отправлено: - 21:20 Пусть так и скажет...мало мол прихода!

А надо, что бы не дыхнуть не .укнкуть.

На улице ужасная погода.

За это бизнес нужно весь адм.шрафом стукнуть! :lo